DNS sunucusu nasıl çalışır, ne işe yarar? DNS sunucusu nedir?

Türkçe karşılığı Alan Adı Sistemi olan DNS, Domain Name System ifadesinin kısaltılmış halidir. İnternetteki her birimin tanımlı olduğu IP adresleri DNS sistemi tarafından kaydedilir. Kullanıcılar girmek istedikleri sitelerin asıl adreslerini ezberlemek zorunda kalmadan DNS sistemi sayesinde o sitelere kolayca ulaşırlar.

DNS sunucusu nedir?

Kesintisiz olarak yedi gün yirmi dört saat çalışan DNS sunucuları kayıt altına aldıkları alan isimlerine atanan IP adreslerine kolayca ulaşım sağlamakla görevlidirler. Her bir DNS sunucusu kendi bölgelerindeki IP adreslerini sorgular. Bu IP adresleri ile ilgili alan isimlerini eşleştirirler.

Kendilerine bağlı olan alan isimlerine IP'ler atanır. Bu atamalar DNS sunucuları tarafından kaydedilir. Kök Sunucuları bu bilgileri senkronize etmekle yükümlüdürler. Alan isimlerini sistemlerinde bulunduran ve hosting hizmeti veren bütün firmalar kendilerine ait DNS sunucularına sahiptirler. Kendi sistemlerinde bulunan alan isimlerini IP adresleri ile ilişkilendirip DNS sistemlerine kaydederler.

DNS sunucusu nasıl çalışır?

DNS'ler çözümleyici ve sunucu adı verilen faktörler arasında çalışırlar. Çözümleyiciler DNS istemekle yükümlüdür. Sunucuların görevi IP adresine ait tüm bilgileri korumaktır.

Bir kullanıcının bağlanmak istediği internet sitelerinin yükleme süreçlerinde dört farklı çeşit DNS sunucusu bulunur. Bu sunucular şunlardır:

DNS Çözümleyici. (İnternet Servis Sağlayıcısı): Tarayıcıya bir alan ismi yazılır. IP adresi için sorgulama başlatılır. DNS çözümleyici bağlı olduğu Root Server'e gider ve IP adresini sorgular.

Root (Kök) Server: Sorgulaması yapılan alan isminin IP adresini bulmak için kullanıcıyı bağlı bulunan uzantıya ait Server'e yönlendirir.

TLD Name Server (Top Level Domain Sunucusu): Alan adının bulunduğu server bulunur ve kullanıcı yetkili name server'e yönlendirilir.

Yetkili Name Server (İsim Sunucusu) : Alan adının IP adresi bilgisi verilir. Tarayıcı bu IP adresi bilgisine ulaşır. İnternet sitesinin bağlı olduğu sunucuyla doğrudan bir bağlantı kurulmasını sağlar.

DNS sunucusu ne işe yarar?

DNS sunucusu, internet ağının telefon rehberi olarak da tanımlanan bir sistemdir. Tüm IP adresleri ve alan isimleri DNS sunucusu tarafından kayıt altında tutulur. Bu sayede uzun ve akılda tutması zor olan internet sitelerinin asıl adreslerini otomatik olarak alan adına çevirirler.



