DNS sunucusu yanıt vermiyor ne demek? DNS sunucusu yanıt vermiyor sorunu nasıl çözülür?

Tarayıcıların internet kaynaklarını yükleyebilmek için DNS sistemi tarafından alan adlarını IP adreslerine dönüştürme işlemi yapılmalıdır. Bu çözümleme işlemi gerektiği şekilde yapılabiliyorsa DNS sunucusunun yanıt vermiyor ve işlevini yerine getirmiyor demektir.

DNS sunucusu yanıt vermiyor ne demektir?

İnternet kullanıcısının tarayıcısına girdiği internet sitesi açılmıyorsa tarayıcı internet bağlantısı kuramıyor demektir. Aktif bir internet bağlantısı olduğu halde bu sorun yaşanabilir. DNS sisteminin çalışmasına engel olan geçici bir sunucu kesintisi yaşanıyor olma ihtimali de vardır.

DNS sunucusu yanıt vermiyor sorunu çözümü nedir?

Bu hatayı düzeltmek için öncelikle sorunun neden kaynaklandığı anlaşılmalıdır. Farklı sebepler nedeniyle bu hata ile karşılaşıldığında yapılabilecek olan adımlar şu şekildedir:

Farklı bir tarayıcıya geçmek: Bu en basit olan çözümdür. DNS bağlantıları test edilerek sorun giderilebilir. Web tarayıcısı değiştirilebilir ya da yeniden yüklenerek güncellenebilir.

Bu en basit olan çözümdür. DNS bağlantıları test edilerek sorun giderilebilir. Web tarayıcısı değiştirilebilir ya da yeniden yüklenerek güncellenebilir. Bilgisayarı güvenli mod'da başlatmak: Windows işletim sistemli bir cihaz DNS sunucusu yanıt vermiyor hatası verdiğinde güvenli mod ile başlatılır.

Windows işletim sistemli bir cihaz DNS sunucusu yanıt vermiyor hatası verdiğinde güvenli mod ile başlatılır. Antivirüs programını ve güvenli duvarını geçici bir süre için devre dışı bırakmak: Diğer çözümler işe yaramadıysa güvenlik duvarları veya antivirüs programı devre dışı bırakılır. Bu işlemin hemen ardından hata veren siteye giriş tekrar denenmelidir.

Diğer çözümler işe yaramadıysa güvenlik duvarları veya antivirüs programı devre dışı bırakılır. Bu işlemin hemen ardından hata veren siteye giriş tekrar denenmelidir. İkincil bağlantıların devre dışı bırakılması: Bu işlemi yaparak yalnızca o an kullanılan bağlantının etkinliğinden emin olunmalıdır.

Bu işlemi yaparak yalnızca o an kullanılan bağlantının etkinliğinden emin olunmalıdır. Windows için peer to peer özelliğinin devre dışı bırakılması.

Yönlendiricinin yeniden başlatılması.

Bilgisayara güncellenmiş bir ağ bağdaştırıcısı sürücüsünün kurulması.

DNS'nin ön belleğinin temizlenmesi ve IP'nin sıfırlanması.

IPv6'nın devre dışı bırakılması.

Cihazdaki varsayılan DNS sunucusunun değiştirilmesi.

Modem DNS sunucusu yanıt vermiyor hatası ile karşılaşıldığında ne yapılmalıdır?

Kullanıcının DNS hatası alması modem kaynaklı ise çözümü bilgisayar üzerinden sağlamakta zorluk yaşanabilir. Modemi yeniden başlatmak yapılabilecek ilk işlemdir. Bir diğer çözüm ise modemlerin genelde arkasında ya da yanında bulunan deliği bir iğne ya da ucu sivri bir nesne aracılığıyla etkin hale getirmektir. Böylece modem fabrika ayarlarına geri döner ve sıfırlanır.

Aygıt veya kaynak DNS sunucusu yanıt vermiyor hatası ne anlama gelir, çözümü nedir?

Kaynak DNS sunucusu ya da aygıt hatası görüldüğünde şu adımlar ile DNS sıfırlama yöntemi sayesinde sorun giderilebilir:

Windows tuşu ve R tuşlarına basılır. "services.msc" yazılır. Tamam!a basılır.

DNS istemcisi bulunur.

İstemci üzerine sağ tıklanarak "Yeniden Başlat" seçeneği tıklanır.



