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DNS ve VPN nedir, DNS ayarları nasıl değiştirilir?

25.05.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DNS, DNS değiştirme ve VPN terimleri erişilemeyen sitelere girmek isteyenler tarafından sıkça kullanılan terimlerdir. Sitelere erişim sağlamanın yanında bilgisayarların internet ağıyla birbirlerine bağlanmasını da sağlayan bu ayarlar günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Peki DNS ayarlarını değiştirmek, VPN kullanmak güvenli midir? MacOS, Windows, Android ve iOS DNS ayarları nasıl değiştirilir? İşte tüm detaylarıyla DNS ve VPN...

Günümüzde kullanmış olduğumuz internet sitelerine, yalnızca alan adını yazarak gireriz. Aslında burada yapılan işlem, o sitenin yer aldığı sunucuya erişmektir. Ulaşmak istenilen sunucunun bir IP adresi vardır. IP adresine de bizi ulaştıran alan adıdır. Bu IP kısıtlanmış bir IP ise yönlendirilmez.

Bu yüzden, farklı DNS ayarları kullanılır, bu adresin farklı DNS'ler tarafından çözümlenmesi sağlanır ve böylelikle kısıtlanmış internet sitelerine ulaşmak mümkün hale gelir.

VPN NEDİR?

VPN (Virtual Private Network), uzaktaki bir internet servis sağlayıcısını kullanarak internet erişimi sağlamaktır denebilir.

Kullanmış olduğumuz internet servis sağlayıcının kısıtladığı birçok servis ya da sayfalar olabilir. Biz bu servislere ya da internet sayfalarına erişmek istiyorsak, uzak bir sunucu üzerinden internete bağlanabilir ve bu servislere erişim sağlayabiliriz. Örneğin; ABD ya da Kanada'daki bir sunucuya bağlanarak, oradan internete bağlanmak şeklinde düşünülebilir. Yani biz bir tünele giriyoruz, bu tünel içerisinden çıktıktan sonra farklı internet sitelerine erişebiliriz. Böylelikle birçok kişinin bizi takip etmesini engelleyebilir, kısıtlanmış birçok siteye de erişim sağlayabiliriz.

Dünya üzerinde VPN hizmeti veren birçok servis vardır. Bu servislerin çoğu da ücretlidir. Aylık ya da yıllık abone olarak bu servislerden yararlanabilir, internet erişimini de bu sayede sağlayabilirsiniz.

DNS VE VPN KULLANMAK GÜVENLİ MİDİR?

DNS veya VPN kullanmak son derece güvenli sistemlerdir. Özellikle bunların kullanım sebeplerinin bir tanesi de güvenliktir.

DNS ayarları, tamamen bilgisayar üzerinden yapılan bir ayarlamadır. İnternet erişimi sağlarken yapılan bütün işlemlerin farklı bir DNS server tarafından çözümlenmesini isteriz. Dolayısıyla bunun bize sağlayacağı herhangi bir zarar olmaz.

VPN sistemleri de, güvenlik aşamasında çok fazla etkili kullanılan bir sistemdir. İnternet üzerinden yapılan işlemlerde, kullanılan servis sağlayıcıya bir takım bilgiler göndeririz. Bu bilgilerin çok fazla gönderilmemesini sağlamak için de VPN kullanabiliriz.

Kullanılan VPN sisteminin de çok fazla önemi vardır. Ücretsiz kullanılan bir VPN sisteminden yararlanmaya kalkarsanız, kurulacak programla virüs bulaşabilir ya da bilgisayara farklı sistemler eklenebilir. Bu nedenle güvenilir ve kaliteli bir şekilde hizmet sağlayan servislerin tercih edilmesini öneririm.

MacOS İŞLETİM SİSTEMİNDE DNS AYARLARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

MacOS işletim sistemi kurulu bilgisayarlarda DNS ayarlarını değiştirmek için, sol üst tarafta bulunan elma ikonuna tıklanır. Burada System Preferences seçeneğine tıklanır.

Açılan pencerede Network yani Ağ Bağlantılarım seçeneğine tıklanır. Burada mevcut ağ bağlantıları görüntülenir. Sağ alt tarafta bulunan Advanced butonuyla gelişmiş ayarlara girebilir, buradaki DNS sekmesi üzerinden mevcut DNS'leri görüntüleyerek düzenleyebiliriz.

Tavsiye edeceğim diğer yöntem Network ayarları içerisinde bulunan Location seçeneğidir. Öncelikle farklı bir Location tanımlamak gerekir. Seçeneğe tıklanır, ardından Edit Locations tercihine tıklanır. Böylelikle yeni bir Location tanımlanır.

Yeni Location tanımladıktan sonra Advanced butonuna tıklayarak DNS sekmesinden yeni DNS'ler girilir. Mevcut DNS'ler tıklanır, artı ikonuna basarak 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 şeklinde Google DNS'ler eklenir. Ardından işlemler onaylanarak pencereler kapatılır.

WINDOWS 8 İŞLETİM SİSTEMİNDE DNS AYARLARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Kullanmış olduğumuz Windows cihazlarda DNS ayarlarını değiştirmek için öncelikle sağ alt tarafta bulunan Ayarlar seçeneğine tıklanır. Listelenen ayarlardan Denetim Masası seçeneğine tıklanır. Açılan pencereden ilk olarak Ağ ve İnternet seçeneğine tıklanır. Tıkladıktan sonra Ağ ve Paylaşım Merkezi seçeneğine girilir. Sonrasında sol tarafta bulunan Bağdaştırıcı Ayarlarını Değiştir seçeneğine tıklanır.

Burada karşımıza kullanılan internet bağlantıları gelmektedir. İnternete bağlandıktan sonra, bağlı olunan internet üzerine sağ tıklanır. Açılan pencereden, en altta İnternet Protokolü Sürüm 4 özelliği seçilmelidir. Bunu seçtikten sonra özelliklere tıklayarak, yeni açılan pencereden en alttaki DNS sunucu adreslerine erişebilirsiniz.

DNS sunucu adreslerini değiştirmek için, "Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan" seçeneği aktif hale getirilmelidir. Aktif hale getirdikten sonra Google DNS'ler için 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 sayıları girilmeli, ardından pencereler onaylanarak kapatılmalıdır.

ANDROID İŞLETİM SİSTEMİNDE DNS AYARLARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Kullanmış olduğumuz Android cihazlarda DNS ayarlarını değiştirmek için, ana ekranda bulunan 'Ayarlar' seçeneğine tıklanır.

Açılan pencerede en üstte 'Ağ Bağlantıları' yer alacaktır. Altında bulunan 'Wi-Fi' seçeneğine tıklayarak, bağlantı kurduğumuz ağlar görüntülenir. Bağlantı kurulan ağa uzun süre basılı tutularak ek özellikleri görüntülenir. En alttaki 'Ağ yapısını değiştirin' seçeneğine tıklanır.

Açılan pencerede 'Gelişmiş seçenekleri göster' seçeneğini işaretlemek gerekmektedir. Bunu işaretledikten sorna aşağı doğru inerek IP ayarlarından statik seçimi yapılır. Daha da aşağı inildiğinde DNS 1 ve DNS 2 ayarları görüntülenir. Burada yazan adresleri silerek 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 Google DNS'leri yazabilirsiniz. Ardından kaydet tuşuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

iOS İŞLETİM SİSTEMİNDE DNS AYARLARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

iPhone, iPad gibi iOS cihazlardan DNS ayarlarını değiştirmek için Ayarlar seçeneğine tıklanır. Ayarlar seçeneğinde ilk olarak sol taraftaki menüden Wi-Fi seçeneğine tıklanır. Burada bağlanan internet ağları görüntülenmektedir.

Bağlı olunan ağın yanında bulunan İnfo tuşuna bir kez tıklanır. Burada karşılaşılacak ekranda DNS ayarları mevcuttur. Varsayılan ayarları silebilir yerine Google DNS değerleri olan 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 ayarlarını girebilirsiniz.

Bu şekilde kısıtlanmış sitelere rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz.


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