DOB, 2019 yazının ilk uluslararası festivalini Gaziantep'te yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen "2.Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali", 15-25 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DOB tarafından Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 2.Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali, 15-25 Nisan tarihleri arasında ücretsiz sunulacak.

DOB'un 2019'da yapacağı uluslararası festivallerinin ilki, 15 Nisan akşamı, Osmanlı donanması komutanı, denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey’in hayatını ele alan ilk ve tek bale eseri "Piri Reis" isimli eserin sahnelenmesi ile başlayacak.

15. yüzyılda yaşamış, dünyayı ilk kez haritalandıran Osmanlı'nın büyük değerini anlatan eserin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Devlet Opera ve Balesinin ödüllü koreografları G. Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait iki perdelik eser, Samsun Devlet Opera ve Balesince GAÜN Mavera KSM Ana Salonu'nda sahnelenecek.