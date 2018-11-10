DOB, Ata'yı sevdiği şarkılarla andı

Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB) solistleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80'inci yılında sevdiği şarkılarla andı.
Ankara Opera Sahnesi'ndeki "Atatürk'ü Anma Konseri"nde Ata'nın sevdiği şarkılar, Şenol Talınlı, Görkem Ezgi Yıldırım, Ferda Yetişer, Cem Beran Sertkaya ve Emre Akkuş tarafından seslendirildi.
Konser repertuvarında, opera parçalarından valse, Harmandalı Zeybeği'nden Selanik Türküsü'ne kadar birçok eser yer aldı.
Devlet Halk Dansları Topluluğu da Halit Recep Arman'ın bestelediği "İstanbul Geceleri" şarkısı eşliğinde vals yaptı.
Konserde sahneye Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı yansıtıldı.
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