DOB sanatseverlerin karşısına yaz festivalleriyle çıkacak

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, 2019 yazında 4 uluslararası festival ve bir konser dizisiyle sanatseverin karşısına çıkacaklarını belirtti.

Karahan, DOB'ta düzenlenen basın toplantısında, opera ve bale temsillerinde seyirci ve hasılat açısından önemli artışlar sağladıklarını söyledi.

Yaz ayları için dolu dolu, kalitesi ve standartları yüksek festivaller hazırladıklarını belirten Karahan, "Opera ve bale festivallerimizde izleyicimizle buluşurken, bir taraftan ciddi sayıda turisti de temsillerimizde misafir etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Karahan, daha iyi işler yapmak için kendileriyle yarıştıklarını, bu yılki festivaller için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını vurgulayarak, "Çok güzel, çok değerli 4 festival ve konserler serisi hazırladık." ifadesini kullandı.

Devletin, opera ve bale için kendilerine azami destek verdiğine dikkati çeken Karahan, "Devletimiz maddi ve manevi olarak her türlü koşulu tesis ediyor. Ama dünyanın her yerinde gerçekleştirilen festivaller, sponsorlarla yüksek çıtalara ulaşıyor." diye konuştu.