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DOB'dan "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 21:08 | Son Güncelleme

Ankara Devlet Opera ve Balesince, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında şehitler anısına düzenlenen konser sanatseverlere sunuldu

Ankara Devlet Opera ve Balesince (DOB) Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında şehitler anısına düzenlenen konser sanatseverlere sunuldu.

Leyla Gencer Sahnesindeki, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri'nde, "Yemen Türküsü, Çanakkale İçinde, Allı Turnam, Ah Bir Ateş Ver, Efem" gibi eserler seslendirildi.

Ücretsiz olarak sunulan konserde, solistler Gül Seçkin, Cumhur Böler, Haser Tek, İbrahim Halil Turgut ve Erdem Baydar'a piyano sanatçısı Hande Uçar, viyola sanatçısı Ahmet Murat Gedikli ve bağlama sanatçısı İbrahim Halil Turgut eşlik etti.

Konserde ayrıca sahneye Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale şehitlerinin fotoğrafı yansıtıldı.

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Ankara Devlet Opera ve Balesi Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri Leyla Gencer Sahnesi

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