DOB'dan Trabzon'da opera ve bale şöleni

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB), 22-29 Nisan'da "3. Trabzon Opera ve Bale Günleri" kapsamında sanat şöleni gerçekleştirilecek.

DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın hedef ve amaçları doğrultusunda opera, bale ve klasik müzik alanlarında tanıtım faaliyetlerini sürdürmeye, yerel kültürü evrensel sanatlarla birleştirerek yurt içi ve yurt dışında birçok etkinliğe imza atmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda DOB Genel Müdürlüğünce, Trabzon Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin katkılarıyla "3. Trabzon Opera ve Bale Günleri" 22-29 Nisan'da düzenlenecek.

Opera ve bale günleri 22 Nisan'da "Allegra Ensemble" topluluğunun konseri ve Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının eğitim etkinliği konseri ile başlayacak.

Allegra Ensemble topluluğu, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Mehlika Karadeniz Bilgin (soprano), Müjde Akden (flüt), Şenzelita Aykanat (keman), Ümmiye Özdem (keman), Melda Sak (viyola), Arzu Gürerk Sugüneş (viyolonsel), İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Irmak Tokgöz (perküsyon) ve Bilkent Üniversitesi Piyano Eğitmeni Gülriz Tunca'nın (piyano) aralarında bulunduğu bir solist ve 7 enstrüman sanatçısından oluşuyor.