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DOB'un çocukları "23 Nisan"ı neşeyle kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 22:50 | Son Güncelleme

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan çocuk korosu ve balesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "neşe" temalı temsil verdi - Çocuk balesi, "Paquita"ve "Shostakovich'le dans"ı sahneye taşırken, çocuk korosu cazdan marşlara kadar çeşitli müzik türlerinden şarkıları seslendirdi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) bünyesinde bulunan çocuk korosu ve balesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "neşe" temalı temsil verdi.

DOB'un "23 Nisan Temsili" saat 15.00 ve 20.00'de Ankara Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Bölümün 25 yıldır başkanlığını yürüten Ömür Uyanık ve eğitmenlerin eşliğinde çalışmalarını sürdüren 60 çocuk, bale sanatçıları Sanem Subaygil ve Buğra Alnıaçık ile "Paquita"yı ve "Shostakovich'le dans"ı sahneye taşıdı.

Temsilin ikinci bölümünde çocuk korosu şefi Öykücan Yavşan yönetimindeki Leyla Gencer Çocuk ve Gençlik Korosu sahne aldı.

Piyanist Tuğçe Dağlı, şef Yavşan ve Çocuk Korosu Birim Koordinatörü Hülya Kazan Günay ile çalışmalarını sürdüren 120 çocuk, "23 Nisan" şarkısını seslendirdi, ardından cazdan marşlara kadar çeşitli müzik türlerinden şarkıları söyledi.

"Pembe Panter, Sway, Babaanne, Bana Bir Masal Anlat Baba, Halay, Tik Tak, İzmir Marşı" gibi şarkıları seslendiren çocuklar korosu, renkli bir koreografi sergiledi.

Kostümün Tülay Şimsek, ışık tasarımının Ali Gökdemir'e ait olduğu konser, izleyenlerden büyük beğeni aldı.

- "Neşeyle kutlayalım istedik 23 Nisan'ımızı"

Çocuk Korosu Birim Koordinatörü Hülya Kazan Günay, çok kısa bir sürede gece, gündüz çalışarak hazırlandıklarını belirtti.

Günay, "Konserimizin teması neşeydi. Neşeyle kutlayalım istedik 23 Nisan'ımızı. Çok güzel bir konser oldu. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Konseri Devlet Opera ve Balesi

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