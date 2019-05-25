HABER

DOB'un "yıldızları" Gala Konserinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 00:38 | Son Güncelleme

Ankara Devlet Opera ve Balesi, DOB Genel Müdürü, tenor Murat Karahan ve ödüllü operacıların sahne aldığı Gala Konseriyle sezona veda etti - Congresium'da düzenlenen konserde, popüler opera aryaları, napoliten şarkılar, türküler ve marşlar seslendirildi - DOB Müdürü, tenor Murat Karahan: - "Çok başarılı bir sezonun taçlandırılması oldu bu konser. Bizi bütün sezon yalnız bırakmayan, her an yanımızda olan izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum"

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), DOB Genel Müdürü, tenor Murat Karahan ve ödüllü operacıların sahne aldığı gala konseriyle sezona veda etti.

2018-2019 sanat sezonunda kapalı gişe eserler sergileyen ADOB, Congresium'da orkestra şefliğini Naci Özgüç'ün üstlediği konserle dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Gala konserinde, ulusal ve uluslararası çapta ses getiren projelere imza atan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, tenor Karahan, Canta pe'me, Celeste Aida gibi opera eserlerinin yanı sıra Türk müziğinin sevilen şarkılarından Kerimoğlu Zeybeği ve Nazende Sevgilimi seslendirdi.

Konserde, Grand Prix ödüllü Görkem Ezgi Yıldırım, dünyanın önemli sahnelerinde yer alan mezzosoprano Ferda Yetişer, üç Grammy ödülü sahibi Bülent Bezdüz, Arnavutluk'taki 17. Uluslararası Maire Kraja Şan Yarışması'nda üçüncülüğü elde eden Faik Mansuroğlu da sahnede aldı.

Sanatçılara ADOB orkestrası ve korosu eşlik etti.

Dinleyicilere Sevil Berberi operasından "Una voce poco fa", "Largo al factotum", Romeo ve Juliet operasından "Dunque io son", Don Carlo operasından "E lui!...desso…I'infante-Dio che nell'alma infondere" ile "Nazende Sevgili", "Mazi Kalbimde Yaradır" gibi Türk müziği eserlerinin yer aldığı geniş repertuvar sunuldu.

Tenor Murat Karahan, Nazende Sevgilim eserini dinleyicilerin alkışları ve yoğun istekleri üzerine ikinci kez seslendirdi.

Karahan, Kerimoğlu Zeybeği'ni seslendirken, ADOB Müdürü Volkan Ersoy'u zeybek oynaması için sahneye davet etti. Karahan ile Ersoy, birlikte zeybek gösterisi sundular ve dinleyicilerden büyük alkış aldılar.

Konserin sonunda solistler birlikte sahneye çıkarak, "Dağ Başını Duman Almış" marşını seyircilerle birlikte seslendirdi.

- "Her an yanımızda olan izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum"

Konser sonrasında AA muhabirine açıklama yapan DOB Genel Müdürü Murat Karahan, çok başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, Genel Müdürlüğe bağlı altı operada geçen senelere nazaran izleyici sayısında ve hasılatta büyük rekorlar kırdıklarını söyledi.

Karahan, "Bundan daha da önemlisi seyircilerimizin bize geri dönüşündeki memnuniyeti çok önemliydi. Bizim için en önemlisi budur. Çok başarılı bir sezonun taçlandırılması oldu bu konser. Çok değerli solistlerimiz, Ankara Operasının korosu, orkestrası ve değerli şefimiz Naci Özgüç ile muhteşem bir konser gerçekleştirdik. Çok güzel bir akşamdı. Emeği geçen herkese, orkestrama, koroma ve teknik ekibime sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi bütün sezon yalnız bırakmayan, her an yanımızda olan izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başta Anadolu Ajansı olmak üzere basın mensuplarına da sezon boyunca ilgileri için teşekkürlerini sunan Karahan, "İnşallah her geçen sezon bir öncekini aratmayacak şekilde çıtasını yükselterek devam edecek ve Türk operası hak ettiği noktaya gelecek." dedi.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Şehit aileleri ve gaziler Nilüfer Belediyesi iftarında buluştuŞehit aileleri ve gaziler Nilüfer Belediyesi iftarında buluştu
"Emlak Bankası faiz lobisine cevap için ihdas edildi""Emlak Bankası faiz lobisine cevap için ihdas edildi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Opera Gala Konseri" DOB Murat Karahan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Gerilim adım adım tırmanıyor! Ve onayladı

Gerilim adım adım tırmanıyor! Ve onayladı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediye başkanı cinayetinde şüpheli sayısı 5'e çıktı

Belediye başkanı cinayetinde şüpheli sayısı 5'e çıktı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

TEM'de yola gübre döküldü, 6 araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yola dökülen gübre faciaya neden oldu!

Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.