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Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, süre verip uyardı: Daha sert tedbirler gelebilir

19.11.2020 10:52 | Son Güncelleme:
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Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, süre verip uyardı: Daha sert tedbirler gelebilir

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklanan kısıtlamaların 2 haftalık süre sonunda yeniden ele alınacağını belirtti. Kayıpmaz, "2 hafta sonra yine başladığımız noktadaysak hasta, ağır hasta sayılarındaki artış bizim sağlık kapasitemize ciddi basınç oluşturmaya devam ederse o zaman daha sert tedbirler de gündeme gelir." dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, artan koronavirüs hasta sayıları ve kısıtlama kararlarına ilişkin açıklama yaptı. Kayıpmaz, kış aylarının gelişiyle iyi havalandırılmayan kapalı alanlarda virüsün yayılma imkanı bulduğunu söyledi. Ev içindeki bulaşma ve sosyal hayatta hastalığın yayılımının, tedbirleri beraberinde getirdiğini kaydeden Kayıpmaz, "Her birinin ayrı ayrı etkisi var. Ama son dönemde ev içerisinde ve kafe, lokanta gibi yerlerdeki bulaşmalar artış gösterdi. Onun için de bizim misafirliklerden kaçınmamız lazım. Ne misafirliğe gideceğiz ne de eve misafir kabul edeceğiz. Yalnız kalan büyüklerimizin ihtiyaçlarını da kapıdan göreceğiz, onların eksikleri giderilsin ve biz de dışarıdan onlara herhangi bir virüsü bulaştırmayalım" dedi.

'DAHA SERT TEDBİRLER DE GÜNDEME GELİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı kısıtlama kararlarının Bilim Kurulu'nun önerilerini karşıladığını belirten Doç. Dr. Kayıpmaz, kısıtlamaların 2 haftalık bir sürecin sonunda yeniden ele alınacağını söyledi. Kayıpmaz, kısıtlamaların etkisinin izleneceğini belirterek, "Ümit ediyorum ki bireysel olarak almış olduğumuz tedbirler, bu kapatma ve kısıtlama kararları neticesinde hasta sayıları kontrol altına alınır. Ama buna rağmen 2 hafta sonra yine başladığımız noktadaysak hasta, ağır hasta sayılarındaki artış bizim sağlık kapasitemize ciddi basınç oluşturmaya devam ederse o zaman daha sert tedbirler de gündeme gelir. Zaten Cumhurbaşkanı'mız da açıklamasında bunun sinyallerini vermişti. Ne kadar süreceğini bilmediğiniz bir salgında 2 hafta yaşamı tam durdurarak, bir şekilde vakaları kontrol altına almak zor. Bu 2 haftayı kapattınız, ondan sonra insanlar tekrar dolaşıma geçecek, hareketlilik artacak, ondan sonra ne olacak? Bu da bir alternatif olabilir; ama bizim kış aylarında peyderpey hasta ve vaka sayılarının nasıl gittiğine bakıp, ona göre tavsiyelerde bulunmamız gerekiyor. Her türlü alternatif masaya yatırılıyor. Salgının seyrine göre de hastane kapasitelerinin durumuna göre ek tedbirler gündeme gelebilir" diye konuştu.

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'SAĞLIK, EĞİTİMİN DE ÖNÜNDE GELİYOR'

Doç. Dr. Kayıpmaz, öğrenci ve öğretmenlerin salgına karşı son derece duyarlı olduğuna ancak okul ve okul çevresindeki insan hareketliliğinin önlenmesi gerektiğine işaret etti. Çocuklar, öğretmenler ve okulda çalışan kişilerin, okula gidip gelirken ciddi insan hareketliliğine neden olduğunu aktaran Kayıpmaz, sosyal hayatta gerçekleştirilemeyen sınırlılığın eğitim de dahil pek çok alanda kapatma ve kısıtlamaya neden olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Kayıpmaz, okulların yeniden kapanmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Servis araçlarında hareketlilik oluşuyor. Veliler, çocukları okula götürüp okuldan alma sırasında, okul bahçelerinde, kapı önlerinde ciddi bir hareketlilik oluşuyor. Okulların açık olması, böyle bir insan hareketliliğine de neden oluyor. Sadece çocuklar virüsü okuldan alıp eve götürmüyor. Dışarıda sosyal yaşantıda, iş yaşantısında hastalığı kapan büyükler, çocuklara da bulaştırıyor. Ondan dolayı genel bir uzaktan eğitim kararı, şu aşamada doğru. Sağlık, eğitimin de önünde geliyor. Bir şeyden taviz vereceksek, bu sosyal yaşantımız olmalı. Dışarıda, lokanta, kafe, kıraathanelerde geçirdiğimiz zamanlar olmalı. Ne yazık ki biz oralarda kurallara uyma konusunda çok başarılı olamadık. Binlerce sağlık çalışanımızın çok büyük emeği var. Siz sosyal yaşantıdan sınırlılık yapmadığınız, tedbirlere uymadığınız vakit, bu hasta sayılarına yansıyor. O da eğitim de dahil birçok alanda kapatma ve kısıtlamaya sebep oluyor."

'KIŞIN DAHA DA SERTLEŞMESİYLE ALARM SEVİYESİNE GEÇMEYE BAŞLAYACAK'

Doç. Dr. Kayıpmaz, hastanelerdeki yoğunluk durumuna ilişkin, "Özellikle büyük şehirlerde hasta sayılarında önemli artış olduğu ve bu artışın da ülkemizin diğer illerine yansıdığını Sağlık Bakanı'mız açıkladı. Kış ayları geldi, bir yandan Covid-19 artarak devam ediyor. Bir yandan da diğer hastalıklar durmuyor. Böyle olunca da hastane kapasiteleri giderek dolmaya başlıyor. Belli bir seviyeden sonra kışın daha da sertleşmesiyle alarm seviyesine geçmeye başlayacaktır. Ondan dolayı önlemleri şimdiden almakta çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA


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