"Estetik cerrahi uygun zamanda yapıldığında sadece estetik değil bir ilaçtır"

Estetik cerrahinin yerinde ve abartılmadan yapılması gerektiğini söyleyen Akbaş, "Her şeyden önce tekrar söylüyorum estetik cerrahi çok büyük bir burnu küçülterek veya vücuda uygun hale getirerek, vücut bütünlüğü kaybolmuş, bel bütünlüğü kaybolmuş, vücut hatları, kıvrımları kaybolmuş bir kadında o kıvrımları, o hatları, o kadınsı bedeni, eşler arasındaki o aile bütünlüğünü mutlaka olumlu yönde etkilemektedir. Ama her şeyde olduğu gibi estetik cerrahide de asla abartıya kaçmamak lazım. Dozunda olması lazım. Her şeyin aşırısının olduğu gibi estetik cerrahinin aşırısının hem aileye, hem insanın kendisine, hem insanın ekonomisine, hem insanın zamanına olumsuz katkı yapabileceği asla unutulmamalıdır. Yeter ki zamanında, dozunda, yerinde yapılsın. İşte o zaman estetik cerrahi tam bir ilaç tam bir tedavi şekli ve tam bir hem psikoterapi hem de çeşitli şekillerde evliliğe farklı yönlerde olumlu katkı yapabilen bir tedavi ve yöntem olarak kabul edilmelidir" ifadelerini kullandı.