Kritik uyarı: Korona virüsüne bağlı Türkiye'de vaka yok ama zatürrede artış var

Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi göğüs hastalıkları uzmanı Dç. Dr. Nejat Altıntaş, Çin'de ortaya çıkan ve başka ülkelere de yayılmaya başlayan korona virüsünün neden olduğu ağır virüs enfeksiyonunun henüz Türkiye'de görülmediğini, ancak gribe bağlı olarak zatürre vakalarında ciddi artış olduğunu söyledi. Son dönemlerde yaygın gribal enfeksiyon olduğunu belirten Altıntaş, uyarılarda bulundu. 'GÖĞÜS 'T' BÖLGESİNE VURMAK, VÜCUT SAVUNMASINI HAREKETE GEÇİRİR'



El parmaklarının birleştirilerek göğüs kafesine 50 kez ritmik olarak vurulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Altıntaş, "Bunu niye yapıyoruz? Şunun için yapıyoruz. Göğüs kafesimizin tam arka tarafında timüs dediğimiz bir bez var. Bu bezin içerisinde vücudun savunma hücreleri var. T hücreleri diyoruz. Bu T hücreleri esas virüsler yani griple savaş yapan hücreler, burada olgunlaşıyor. Siz burayı uyardığınız zaman buradaki hücreler aktive oluyorlar ve dolayısıyla viral enfeksiyonları, gribal enfeksiyonları çözüyorlar. Dolayısıyla günde 3 kez, 50 kere bu şekilde vuracak olurlarsa hastaların hakikaten gripten korunmuş olacağını göreceğiz" dedi.

Doç. Dr. Altıntaş, ateşli hastalıklarda dikkat edilmesi gereken en önemli şeyin ise su tüketimi olduğuna dikkat çekerek meyve, et suyu, tavuk suyu tüketimine de özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti. En önemli rahatlatıcı maddeler arasında zencefil, kara mürver, ekinezya, soğan, balla soğan, ya da balla turp tüketimi olduğunu kaydeden Altıntaş, bunun haricinde zeytin yaprağının çay şeklinde demlenerek tüketilebileceğini, bir su bardağına da çok fazla olmamak şartıyla 10 damla kekik katarak içilmesinin faydalı olacağını söyledi. Bir litre suyun içerisine 20 damla kekik damlatıp, suyun buharının da aspire edilebileceğini söyleyen Altıntaş, bir çay bardağının içerisine yarım kaşık tuz atıp, gargara yapılabileceğini veya buruna çekilebileceğini kaydetti. 'GRİP AŞISI HERKESE ÖNERİLMİYOR'



Doç. Dr. Nejat Altıntaş, grip ilacını ise durumu ağır hastaların doktor kontrolünde alması gerektiğini ve herkese önermediğini belirterek, şunları söyledi: "Hastanın grip geçiriyor olması kötü bir şey değil. Vücudun savunma sistemlerini güçlendiriyorsunuz . T hücrelerini güçlendiriyorsunuz. Grip olmak, enfeksiyon geçirmek vücudu hem alerjik hastalıklara karşı korur, hem vücudun direncini arttırır. Ama bu grip olduğu zaman, griple savaşamayacak insan gruplarında kullanabiliriz. Kimlerde kullanılabilir? Mesela, 65 yaş üstündeki insanlarda mutlaka grip aşısının kullanılması gerekiyor. Zaten bağışıklık sistemi zayıflamış oluyor. Küçük çocuklarda kullanılabilir. Ama bunun en önemlisi kronik hastaların mutlaka kullanması gerekiyor. Hatanın kalp yetmezliği vardır, KOAH vardır, astımı vardır, beyinsel Alzheimer vardır. Bu gibi durumlarda hastanın böbrek yetmezliği vardır. Hastanın kronik bir hastalığı varsa ve yaşı ileriyse bu takdirde, bu özel gruplarda ya da hemşire doktor gibi hastayla devamlı temas halinde olan gruplarda tavsiye ediyoruz. Ama bunun haricindeki diğer gruplarda, diğer insan gruplarında tavsiye etmiyoruz. Çok da kullanılması gerekmiyor."