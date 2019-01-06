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Doç. Dr. Altundağ: Grip sonrası her yıl 70-80 bin insan koku körü oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 10:37 | Son Güncelleme

ANKARA'da Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı Doç.

ANKARA'da Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, her yıl 500 milyon insanın gribe yakalandığını söyleyerek, "Bu insanların 50 bini hayatını kaybediyor. Yaklaşık 70-80 bin kişi ise kalıcı koku körü olarak hayatlarına devam ediyorlar. O yüzden grip oldunuz, aradan 3-5 gün geçti ve koku alma duyunuz geri gelmedi ise lütfen doktora başvurun" dedi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde bu yıl ilki düzenlenen, '1. Ankara Koku ve Tat Bilimleri Sempozyumu'na farklı meslek dallarından çok sayıda bilim insanı katıldı. Sempozyumda, 'Koku ve üreme', 'Hayvanlarda koku', 'Yapay zeka ve koku' olmak üzere 28 farklı oturumda sunum yapıldı. 'Koku alma bozuklukları' başlıklı konuda sunum yapan KBB uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, insanın bir trilyondan fazla kokuyu ayırt edebildiğini söyledi. Altundağ, koku alma bozukluklarının büyük bir kısmının burunla ilgili hastalıklardan, bir diğer nedeninin de grip sonrası meydana geldiğini bildirdi.Her yıl 500 milyon insanın gribe yakalandığını ve bu insanlardan 50 bininin hayatını kaybettiğini belirten Altundağ, "Yaklaşık 70-80 bin kişi ise kalıcı koku körü olarak hayatlarına devam ediyorlar. O yüzden grip oldunuz, aradan 3-5 gün geçti ve koku alma duyunuz geri gelmedi. Lütfen erken dönemde doktora başvurun. Genellikle koku duyusuyla ilgili kayıplar işitme yada görme kaybı kadar hastanelere başvuru olmuyor. Nasılsa 'burnum tıkanmıştır, sinüzit var ondan koku almıyorum' gibi nedenlerle hastalar genellikle iki yada üçüncü hafta sonrası doktora başvuruyor. Ne kadar erken başvurursanız tedaviniz içinde o kadar önemli bor yıl kat edersiniz" dedi.

Görüntü Dökümü

-Doç. Dr. Altundağ'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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