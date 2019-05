Doç. Dr. Atlı: “Dünyada her yıl 7 milyon kişi sigaradan dolayı ölüyor”

Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle bir açıklama yapan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Atlı, dünyada her 7 milyon kişinin sigaradan dolayı öldüğünü belirterek, “Hepimizin bildiği gibi önümüzdeki hafta Ramazan Bayramı. Bu özel günde sigarayı bırakıp çifte bayram yapabilirsiniz. Böylece temaya uygun olarak akciğerleriniz daha rahat nefes alabilir" dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, sigara ve tütün kullanımından kaynaklanan rahatsızlıklar nedeniyle her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin yaklaşık yüzde 15’i tütün kullananlar değil, tütün dumanına maruz kalanlar oluşturuyor. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle bir açıklama yapan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Atlı, "Nikotinin sigara kullanım şekliyle dünyada en çok ölüme yol açan hastalıklardan biridir. Sigara kullanımı gerek doğrudan gerek pasif duman maruziyeti nedeniyle pek çok sağlık sorunun neden olarak ölüm riskini artırmaktadır. Dünyada her yıl yaklaşık yedi milyon insanın sigara içme ile ilişkili bir nedenden öldüğü bilinmektedir. Sigaraya başlama yaşı onlu yaşlara kadar düşmüş olup, içmeyi ilk deneme ortalama yaşı 16 olarak bulunmuştur. Kısa süreli birkaç sigaradan sonra bile bağımlı olma ihtimalinin artmaktadır. Sigaraya ulaşılma kolaylığı, fiyatının düşük oluşu, evde sigara kullananların olması, kötü yaşam olayları ve stres etkenleri kullanmayı artıran başlıca etkenlerdir. Kısa süreli birkaç sigaradan sonra bile bağımlı olma ihtimali artmaktadır. Günde üç sigaradan fazla sigara içenlerin yüzde 94’ünün uzun dönemde bağımlı oldukları saptanmaktadır. Bununla beraber sigara kullanımı esrar, eroin gibi daha farklı bağımlılıklara geçiş basamağı özelliği taşımaktadır" diye konuştu.