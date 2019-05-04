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Doç. Dr. Avşar, "Kafkas İslam Ordusu, Yitik Neslik Öyküsü" kitabını tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 17:06 | Son Güncelleme

Kafkas İslam Ordusu ilgili bir söyleşi gerçekleştiren Doç.

Kafkas İslam Ordusu ilgili bir söyleşi gerçekleştiren Doç. Dr. Abdulhamit Avşar, okurları için kitabını imzaladı. Eserin konusu hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Avşar, “Kafkas İslam Ordusu Yitik Neslin Öyküsü kitabı, 1. Dünya Savaşı savaşına katılıp bugünkü Türkiye sınırları dışarısında kalmış askerlerin hayatını konu alıyor” dedi.
İlim adamı, televizyoncu ve yazar Doç. Dr. Abdulhamit Avşar, uzun yıllar büyük emek vererek yayına hazırladığı "Kafkas İslam Ordusu-Yitik Neslin Hikâyesi" adlı kitabını tanıttı. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde bir tanıtım toplantısında eserin hikayesini anlatan Avşar, dinleyicilerin sorularını yanıtlayarak kitabını imzaladı.
Eseri, Kafkas İslam Ordusu askerlerinin birinci derece akrabalarıyla yapılan görüşmelerin oluşturduğunu ifade eden Doç. Dr. Avşar, “Kafkas İslam Ordusu, Yitik Neslin Öyküsü kitabı 1. Dünya Savaşı savaşına katılıp bugünkü Türkiye sınırları dışarısında kalmış askerlerin hayatını konu alıyor. Bir anlamda sözlü ve yerel tarih çalışmasıdır. 1918 yılından Kafkas İslam ordusunun Azerbaycan’ın kurtuluşu için yaptığı savaştan Osmanlı genelkurmayının talimatıyla Azerbaycan’da kalan ama Sovyetler Birliği döneminde çeşitli sıkıntılarla, baskılarla yüzleşen askerlerin hayatlarını, oğulları torunları, kızları gibi birinci derece yakınlarıyla, tanıklarla konu alan bir eser. Yaklaşık 3 yıl süren çok yoğun araştırma ile ortaya çıkartılmış, tek tek neredeyse adım adım Azerbaycan’a gidilerek sahada araştırılarak ortaya çıkartılmış isimlerle görüşmelerden oluşuyor” ifadelerini kullandı.
Kitabı anlatan Doç. Dr. Avşar, "Kitabı okuduğunuz zaman öncelikle vatanından uzak kalmanın acısının, kederinin ne olduğunu göreceksiniz. Yani o insanlar, bütün hayatları boyunca vefatlarına kadar büyük bir hasretle, vatan özlemiyle yaşamışlar. İkincisi, kahramanlıkları göreceğiz. İnsanların kardeşleri için zor durumda olan soydaşları için gözlerini kırpmadan nasıl cepheden cepheye koştuklarını, bütün o uzun zulmet dönemlerinde nasıl dayanışma içerisinde olduklarını görüyoruz. Askerlerin içerisinde taşıdıkları sevgiyi, özlemi, Türkiye sevgisini nasıl kendi nesillerine aktardıklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.

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