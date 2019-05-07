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Doç. Dr. Aydın’dan YÖK’ün kararına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:22 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları ile ilgili yeni bir karar alındı.

Doç. Dr. Aydın’dan YÖK’ün kararına destek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları ile ilgili yeni bir karar alındı. Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Türkiye artık uluslararası öğrenci barındıran ve istihdam eden ülkeler arasında yerini alacaktır” dedi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda yer alan “programların kontenjanlarının en fazla yüzde 50’sine kadar yurt dışından öğrenci kabul etme” sınırlaması, YÖK tarafından alınan kararla ortadan kaldırıldı. Devlet ve vakıf üniversiteleri için geçerli olacak bu yeni düzenleme ile eğitim sektörünün ülke ekonomine daha çok katkı sağlayacağını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, kararı olumlu bulduklarını dile getirdi.

“Uluslararası öğrencilerden ortalama 4 milyar dolar girdi sağlanıyor”
Uluslararası öğrencilerin bulunduğu ülkelerin ekonomisine çok ciddi katkı sağladığını ifade eden Doç. Dr. Aydın, “Biz bu katkıyı ‘Eğitim Ekonomisi’ diye adlandırıyoruz. Dünyada yaklaşık 5,5 milyon uluslararası öğrenci var. ABD, İngiltere, Fransa, Kanada ve Japonya gibi ülkeler bu alanda başrol oyuncusudur. Türkiye’de artık 150 bine yaklaşan uluslararası öğrencileriyle bu büyük oyuncuların arasına girmek üzere. Türkiye şu an uluslararası öğrencilerden ortalama 4 milyar dolar girdi sağlıyor. Bu tabii perakende, emlak, turizm, sağlık ve eğitim sektörüne ciddi bir katkı sağlıyor” diye konuştu.
Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında şu anda 150 bine yaklaşan uluslararası öğrenci sayısını 350 bine çıkarmanın olduğunu da kaydeden Aydın, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
“Bu hedefi yakalamada kontenjanlar çok önemli bir parametredir. Uzun süredir bunun üzerine çalışıyorduk. Gerek Cumhurbaşkanımızın hedefleri gerek YÖK ile yapmış olduğumuz görüşmeler ve TİM’de yapılan çalışmalarla 2023’te Türkiye’nin ihracat hedefine eğitim sektörünün de katkı sağlamasını amaçladık. Bu çalışmalar soncunda YÖK’ün almış olduğu kararı bir vakıf üniversitesi olarak çok olumlu karşılıyoruz. İnanıyorum ki sınırları kaldırılan kontenjanlar üniversitelerin de çalışmalarıyla doldurulacaktır. Türkiye de uluslararası öğrenci barındıran ve istihdam eden ülkeler arasında ilk 10’a girerek, bu alanda başrol oyuncusu olan ülkeler arasında yerini alacaktır. Bu kararın alınmasında başta YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve katkı veren bütün kuruluşlara çok teşekkür ederim.”

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