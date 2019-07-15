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Doç. Dr. Başaran meme estetiği konusunda uyardı

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.07.2019 13:54 | Son Güncelleme

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç.

Doç. Dr. Başaran meme estetiği konusunda uyardı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, meme implantı teknolojisi ve cerrahi tekniklerdeki gelişmeler göğüs büyütmeyi çok güvenli ve etkili bir prosedür haline getirdiğini hastaların hoş ve doğal gözüken sonuçlar almasını sağladığını söyledi.
Doç. Dr. Karaca Başaran, meme büyütme cerrahisi düşünülürken dikkate alınması gereken birçok faktör ve seçenek olduğunu belirterek, şunları söyledi;
“İmplant boyutu: İmplant boyutları “santimetre küp” (cc) olarak ölçülür ve 120cc’den 960cc’ye kadar değişir.
İmplant profili: İmplant profili implantın vücuttan projekte olduğu mesafeyi belirtir -yüksek profilli implantlar düşük profilli implantlardan daha belirgin silüet oluşturur. İmplant şekilleri yuvarlar, damla şekilli olabilir.”
Doç. Dr. Karaca Başaran, implant yerleştirmelerinin, Submüsküler yerleştirme: göğüs kasının altına, Submammary veya Subglandüler yerleştirme: göğüs kası ve meme dokusu arasına, Dual plan ve Kas zarı altına olarak sıralayarak implant tipi konusunda ise şunları kaydetti;
“Salin: implant vücuda boşken yerleştirilir, yerleştirildikten sonra steril salin solüsyonu ile doldurulur.
Silikon: implant vücuda yerleştirilmeden önce silikon jel ile doludur (insan meme dokusunun yapı ve hissini taklit eden visköz sıvı)
Meme büyütme günümüzde en sık yapılan estetik prosedürlerden bir tanesidir ve bir dizi nedenle yapılır, bunlardan bazıları (ama hepsi değil) şöyle sıralanmaktadır:
Meme boyutunun büyütülmesi, Asimetrik memelerin düzeltilmesi, Gebelik ve emzirme sonrasında kaybedilen meme hacminin arttırılması, Önemli miktardaki kilo kaybından sonra meme boyutunun arttırılması, Vücut oranlarındaki dengesizliğin düzeltilmesi, Mastektomi veya göğüs yaralanmasından sonra meme rekonstrüksiyon cerahisi ile birlikte, Önceki meme cerrahisine bağlı komplikasyonlardan sonra meme revizyon cerrahisi ile birlikte, Memedeki sarkmayı düzeltirken meme dikleştirme sırasında hacim ve dolgunluk eklemek amacıyla.”

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