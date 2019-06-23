Doç. Dr. Büyükcangaz: 20 milyar metreküp su, israf ediliyor

Semih ŞAHİN- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Büyüncangaz, ülke genelinde 46 milyar metreküp suyun 33 milyar metreküpünün tarımsal sulamada kullanıldığını söyledi. Büyüncangaz, "Ne yazık ki tarımda suyu randımanlı kullanamıyoruz. Tarımda kullanılan 33 milyar metreküp suyun 20 milyar metreküpü, yüzey sulama yöntemleriyle israf edilmektedir" dedi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Büyüncangaz, tarım arazilerinde vahşi sulamayla ilgili değerlendirmede bulundu. Büyükcangaz, Türkiye genelinde 46 milyar metreküp suyun 33 milyar metreküpünün tarımsal sulamada kullanıldığını kaydetti. Doç. Dr. Büyükcangaz, "Tarımda 33 milyar metreküp su kullanılmaktadır. Burada suyun nasıl kullanıldığı dikkatle incelenmedir. Tüm yurtta sulama türleriyle ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca Devlet Su İşleri de ciddi projeler ortaya koymaktadır. Sulama türlerine göre verimlilik çok ciddi oranlarda değişmektedir. Yüzey sulama yöntemlerinden suyun kaynağından çıkıp, bitkiye ulaşana kadar yolculuğunda çok ciddi miktarlarda su kaybı yaşanmaktadır. Biz ne yazık ki tarımda suyu randımanlı kullanamıyoruz. Tarımda kullanılan 33 milyar metreküp suyun ne yazık ki 20 milyar metreküpü yüzey sulama yöntemleriyle israf edilmektedir" diye konuştu.

'SU KAYNAKLARIMIZ YETERSİZ' Yağışlardaki düzensizliğin, su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirten Doç. Dr. Büyükcangaz, "Suyun kaynağı yağışlardır. Türkiye'de yılların ortalaması alındığında yağış 643 milimetredir. Bu yağış da bize 98 milyar metreküp yer üstü, 14 milyar metreküp yer altı olmak üzere toplamda 112 milyar metreküp su sağlamaktadır. Toplam suyumuz Türkiye'de 26 farklı hidrolojik havzaya dağılmıştır. Ancak şunu belirtmek gerekir; Türkiye'de yağışlar oldukça düzensiz dağılmaktadır. Toplam yağışın yüzde 75'i de kış aylarına denk gelmektedir. Üretimde ve tarımda en çok su ihtiyacı duyduğumuz mevsimlerde su kaynaklarımız yetersizdir" dedi. 'TÜRKİYE, SU STRESİNE SAHİP ÜLKELER ARASINDA' Türkiye'nin, su kaynakları açısından zengin ülke olmadığını kaydeden Büyükcangaz, "Ülkemizde biz 112 milyar metreküp suyun tamamını kullanamıyoruz. Bunların yalnızca 46 milyar metreküpünü kullanıma açmış durumdayız. Daha yaklaşık 70 milyar metreküplük su kaynağını geliştirmemiz gerekmektedir. Ülkemiz su stresine sahip ülkeler arasındadır. 112 milyar metreküp su yaklaşık 82 milyon nüfusa bölündüğünde kişi başına yıllık 1300 metreküp su düşmektedir. Kişi başına düşen su miktarı 1000 ile 1700 arasında olan ülkeler su stresine sahip ülkelerdir. Dolayısıyla biz şu an sınırdayız. Ayrıca geliştirilmiş 46 milyar metreküp suyu eğer 82 milyona bölersek kişi başına 700 metreküp bir su varlığı ortaya çıkar. Bu da su kıtlığının tam bir göstergesidir. Bu miktar nüfusun artmasıyla daha da düşecektir. Belki 2050 yılında kişi başına 1000 metreküplere düşeceğiz ve bu su kıtlığının habercisi olacak" diye konuştu.