Doç. Dr. Candan'a, nanoteknoloji ve biyomalzemeler alanındaki çalışmaları ödül getirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Candan, nanoteknoloji ve biyomalzemeler alanındaki çalışmalarıyla Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne layık görüldü. Doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri, çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla verilen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) ödüllerinin bu yılki sahipleri açıklandı. Bu yıl 20 farklı üniversite ve kurumdan 28 bilim insanının layık görüldüğü TÜBA-GEBİP ödülleri, nanoteknoloji ve biyomalzemeler alanındaki uluslararası nitelikli bilimsel çalışmaları, makaleleri, atıfları, projeleri, patentleri ve sanayi ile ortak gerçekleştirdiği başarılı iş birliklerinden dolayı Doç. Dr. Zeki Candan'a da verilecek.

Ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Aralık'ta düzenlenecek törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilecek. Doğada kolay bulunan selülozu nano boyuta getirerek çelikten daha güçlü ve hafif nanoselüloz film üreten Doç. Dr. Zeki Candan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genetik çalışmalardan uzay-uçak araştırmalarına, enerjiden otomotive, tıp-ilaç alanından gıdaya, tekstilden kimya endüstrisine, elektrik-elektronikten orman ürünleri endüstrisine kadar çok çeşitli alanlarda kullanım imkanı bulunan nanoteknoloji konusunda 2000'li yılların ortasında ABD'de inceleme ve araştırma yaptığını söyledi. Bu konuda Türkiye'de doktora çalışması yapmaya karar verdiğini dile getiren Candan, danışman hocası Prof. Dr. Turgay Akbulut ile nanoteknoloji alanında birkaç proje önerisi yazıp hem devlet imkanlarından hem de özel sektörden sağladıkları fonlarla üniversite bünyesinde 2010'da "Nanoteknoloji Laboratuvarı" ile "Termal Analiz Laboratuvarı"nı kurduklarını anlattı. Candan, nanopartiküller ile çeşitli ahşap esaslı kompozit levha ürünleri geliştirdiklerini, bunların performansını ortaya koymak için test ve analiz yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ahşabın yapısını oluşturan selüloz, yeryüzünde en bol bulunan organik polimerdir. Bu yönüyle son yıllarda çok çeşitli alanlarda kullanım potansiyeli bulunmakta olup, üzerinde birçok bilim insanı çalışma yapmaktadır. Biz de nanoselülozla güçlendirilmiş tutkallar, biyotutkallar ve ahşap esaslı levhalar üzerine yaptığımız Ar-Ge projelerinde nitelikli veriler elde ettik. Son yıllarda yine nanoselüloz esaslı biyonanofilm malzemeler geliştiriyoruz. Hatta bunların ilk versiyonları için yaptığımız patent başvuruları geçtiğimiz yıl itibarıyla da tescillenmeye başladı. Şu an yeni malzemeler ve yeni alanlarda kullanım imkanları üzerine çalışmalarımız sürüyor." - Akıllı yatak ve akıllı mobilya Doç. Dr. Zeki Candan, ayrıca akıllı mobilya ve akıllı yatak alanındaki çalışmaların patentini de aldıklarını belirterek, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde nitelikli bilimsel makaleler, bildiriler, projeler, ulusal ve uluslararası ödüller ve patentler ortaya çıktı. Tabii bilimsel çalışmaları laboratuvarda gerçekleştirirken sanayiyi de ihmal etmiyoruz. Ülkemiz ekonomisinde önemli yeri olan global şirketlerin de aralarında olduğu birçok sanayi kuruluşunun yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ile iş birliği çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.