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Doç. Dr. Çelik: Van'da yıllık dünyaya gelen 50 bebekte kalp hastalığına rastlanıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.09.2019 16:23 | Son Güncelleme

VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.

Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)- VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, "Bölgedeki akraba evlilikleri nedeniyle çocuklarda kalp rahatsızlıkları daha sık görülüyor. 2018 TUİK verilerine göre Van'da 27 bin 195 canlı bebek dünyaya gelmiştir. Bu sayının yarısından fazlası hastanemizde doğmuştur. Hastanemizde yıllık olarak dünyaya gelen 50 bebekte kalp hastalığına rastlanıyor" dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aktif olarak hizmete açılan Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi (KVC) Bölümü'nde son 5 ay içerisinde 26 çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu. Çocuk kardiyoloji, çocuk kalp damar cerrahisi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, çocuk yoğun bakım ünitesi, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi ve alanında uzman anestezi ekibiyle yapılan başarılı ameliyatlar en çok yöre halkını sevindirirken, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, doğuştan kalp hastalıklarının her bin canlı doğumunun 2 veya 3’ünde görüldüğünü söyledi. Çelik, "Bölgedeki akraba evlilikleri nedeniyle çocuklarda kalp rahatsızlıkları daha sıkı görülüyor. Hastane olarak çocuk yaş ve yenidoğan gruplarında, doğuştan kalp hastalıklarına yönelik cerrahi hizmetimiz başlamıştır. Hastanemiz çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyon vatandaşa hizmet sunuyor. Özellikle yenidoğan bebek gruplarında halk arasında ‘kalp deliği’ olarak bilinen hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri hastanemizde çok başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Van ilinde bu ameliyatları yapan tek hastane bizleriz. Başarılı iki cerrah arkadaşımız çocuk kalp damarı ameliyatlarını burada yapmaktadır" dedi.

YILDA 50 BEBEKTE KALP HASTALIĞI GÖRÜLÜYOR

Doç. Dr. Çelik, Van genelinde bir yılda yaklaşık 50 çocukta kalp rahatsızlığı görüldüğünü dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bölgemizde akraba evliliklerinin fazla olması nedeniyle doğuştan kalp hastalıklarının beklenenden daha fazla olduğunu biliyoruz. 2018 TUİK verilerine göre Van’da 27 bin 195 canlı bebek dünyaya gelmiştir. Bu sayının yarısından fazlası hastanemizde doğmuştur. Hastanemizde yıllık olarak dünyaya gelen 50 bebekte kalp hastalığına rastlanıyor. Hastanemizde son 5 ay içerisinde 26 çocuk da bu vaka nedeniyle ameliyat yapıldı. Bunlardan 7 tanesi yenidoğan yaş grubundaydı. Hatta bu bebeklerden biri, bir kilo 800 gramdı. Bu tür bebeklerin hem anestezi yönetimi, hem ameliyatları, hem de ameliyat sonrası takipleri iş gerektiren alanlardır. Hastanemizde de bu imkanlar mevcut olduğu için ameliyatlar başarılı bir şekilde yapıldı" diye konuştu.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Şafak Alpat ise, özellikle çocukların ameliyat öncesi ve sonrasında takiplerinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Op. Dr. Alpat, mevcut sağlık hizmetiyle hastaların metropol şehirlere sevkinin önüne geçildiğini kaydetti.

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Doç. Dr. Çelik: Van'da yıllık dünyaya gelen 50 bebekte kalp hastalığına rastlanıyorDoç. Dr. Çelik: Van'da yıllık dünyaya gelen 50 bebekte kalp hastalığına rastlanıyor
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