Doç. Dr. Çelik: Van'da yıllık dünyaya gelen 50 bebekte kalp hastalığına rastlanıyor

Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)- VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, "Bölgedeki akraba evlilikleri nedeniyle çocuklarda kalp rahatsızlıkları daha sık görülüyor. 2018 TUİK verilerine göre Van'da 27 bin 195 canlı bebek dünyaya gelmiştir. Bu sayının yarısından fazlası hastanemizde doğmuştur. Hastanemizde yıllık olarak dünyaya gelen 50 bebekte kalp hastalığına rastlanıyor" dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aktif olarak hizmete açılan Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi (KVC) Bölümü'nde son 5 ay içerisinde 26 çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu. Çocuk kardiyoloji, çocuk kalp damar cerrahisi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, çocuk yoğun bakım ünitesi, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi ve alanında uzman anestezi ekibiyle yapılan başarılı ameliyatlar en çok yöre halkını sevindirirken, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, doğuştan kalp hastalıklarının her bin canlı doğumunun 2 veya 3’ünde görüldüğünü söyledi. Çelik, "Bölgedeki akraba evlilikleri nedeniyle çocuklarda kalp rahatsızlıkları daha sıkı görülüyor. Hastane olarak çocuk yaş ve yenidoğan gruplarında, doğuştan kalp hastalıklarına yönelik cerrahi hizmetimiz başlamıştır. Hastanemiz çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyon vatandaşa hizmet sunuyor. Özellikle yenidoğan bebek gruplarında halk arasında ‘kalp deliği’ olarak bilinen hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri hastanemizde çok başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Van ilinde bu ameliyatları yapan tek hastane bizleriz. Başarılı iki cerrah arkadaşımız çocuk kalp damarı ameliyatlarını burada yapmaktadır" dedi.