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Doç. Dr. Emrah Altındiş kimdir? Doç. Dr. Emrah Altındiş’in uzmanlığı ne? Emrah Altındiş kaç yaşında?

19.04.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harvard Üniversitesi’nde çalışan Doç. Dr. Emrah Altındiş, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Gül’e yönelttiği soru ile uzun bir süre medyanın gündeminde kalmıştı. Sosyal medyada uzun bir süre gündemde yer alan Doç. Dr. Emrah Altındiş, FOX TV’de her sabah yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oluyor. Harvard Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Emrah Altındiş, aynı zamanda Boston College’de asistan profesör olarak görev almaktadır.

Doç. Dr. Emrah Altındiş kimdir? Doç. Dr. Emrah Altındiş’in uzmanlığı ne? Emrah Altındiş kaç yaşında?

Doç. Dr. Emrah Altındiş, Ege Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını ODTÜ’de tamamlamıştır. Doktorası için daha sonra İtalya’ya yerleşen Doç. Dr. Emrah Altındiş, eğitiminin geri kalanına yurtdışında devam etti. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde mikrobiyoloji bölümünde çalışan ve kolera hastalığına sebep olan “Vibrio Cholerae” bakterisinin virulans faktörlerini araştıran bir bilim insanıdır. Katıldığı programda, koronavirüs ve aşılarla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Emrah Altındiş, halen yurt dışında bulunmaktadır.

emrah altındiş

Aşılama hızının bu şekilde devam etmesiyle 2022'inin sonuna kadar bütün vatandaşların ancak aşılanabileceğini belirten Doç. Dr. Emrah Altındiş, 4 haftalık bir tam kapanmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

DOÇ. DR. EMRAH ALTINDİŞ KİMDİR?

Dr. Emrah Altındiş, 2000 yılında Ege Üniversitesi'nden mezun olup yüksek lisansını tamamladıktan sonra çalışmalarını ODTÜ'de devam ettirdi (2004). Doktorasına başlamak için İtalya'ya yerleşerek eğitimine yurt dışında devam etti.

Boston College Biology Department şirketinde asistan profesör olarak görev yapıyor. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, mikrobiyoloji bölümünde çalışan, kolera hastalığına sebep olan “Vibrio Cholerae” bakterisinin virulans faktörleri üzerine araştırmalarını sürdüren bir bilim insanı.

Doktorasını İtalya'nın Bologna Üniversitesi'nde, yüksek lisansını da ODTÜ'de yaptı. 2011'den itibaren ise ABD'de görev alıyor. Dr. Altındiş, dünya genelinde bazı kentlerde oluşturulan forumların bir benzeri olan Boston forumuna da düzenli olarak katıldığını söylüyor.

Dr. Emrah Altındiş, viral hormonların fonksiyonel karakterizasyonu, bağırsak mikrobiyomu, viromun Tip 1 Diyabet otoimmünitesinin başlangıcındaki potansiyel rolü üzerine odaklanmıştır.

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