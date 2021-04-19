Doç. Dr. Emrah Altındiş kimdir? Doç. Dr. Emrah Altındiş’in uzmanlığı ne? Emrah Altındiş kaç yaşında?

Doç. Dr. Emrah Altındiş, Ege Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını ODTÜ’de tamamlamıştır. Doktorası için daha sonra İtalya’ya yerleşen Doç. Dr. Emrah Altındiş, eğitiminin geri kalanına yurtdışında devam etti. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde mikrobiyoloji bölümünde çalışan ve kolera hastalığına sebep olan “Vibrio Cholerae” bakterisinin virulans faktörlerini araştıran bir bilim insanıdır. Katıldığı programda, koronavirüs ve aşılarla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Emrah Altındiş, halen yurt dışında bulunmaktadır.

Aşılama hızının bu şekilde devam etmesiyle 2022'inin sonuna kadar bütün vatandaşların ancak aşılanabileceğini belirten Doç. Dr. Emrah Altındiş, 4 haftalık bir tam kapanmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

DOÇ. DR. EMRAH ALTINDİŞ KİMDİR?

Dr. Emrah Altındiş, 2000 yılında Ege Üniversitesi'nden mezun olup yüksek lisansını tamamladıktan sonra çalışmalarını ODTÜ'de devam ettirdi (2004). Doktorasına başlamak için İtalya'ya yerleşerek eğitimine yurt dışında devam etti.

Boston College Biology Department şirketinde asistan profesör olarak görev yapıyor. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, mikrobiyoloji bölümünde çalışan, kolera hastalığına sebep olan “Vibrio Cholerae” bakterisinin virulans faktörleri üzerine araştırmalarını sürdüren bir bilim insanı.