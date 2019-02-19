Doç. Dr. Ercan Baştu: “Çikolata kisti gebe kalmaya engel olabiliyor”

Doç. Dr. Ercan Baştu, çikolata kistinin üreme çağındaki kadınlarda sık karşılaşılan bir problem olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. Baştu, “Eğer biz erken tanıyı koyup, bir takım önleyici medikal tedaviler yapmazsak hastalık daha da ilerleyebilir. Çikolata kistinde tanı koymak da kolay olmuyor, çikolata kisti gebe kalmaya engel olabiliyor" dedi.

Doç. Dr. Ercan Baştu, çikolata kistinin üreme çağındaki kadınlarda sık karşılaşılan bir problem olduğunu belirterek hastalığa dair açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Baştu, hastalığın tanısının erken konulmasının önemli olduğunu belirtti. Baştu, “Eğer biz erken tanıyı koyup, bir takım önleyici medikal tedaviler yapmazsak hastalık daha da ilerleyebilir. Çikolata kistinde tanı koymak da kolay olmuyor. Hastalar, hastalığın tanısı konulana dek an az 6-7 doktor geziyor. Aradan 5-6 yıl geçiyor. Karın ağrısı pek çok hastalıkta görülebildiğinden başka hastalıklarla sıklıkla karıştırılıyor” dedi.

Doç. Dr. Ercan Baştu, çikolata kistinden ne zaman şüphelenilmesi gerektiğini şöyle anlattı, “Herhangi bir erken tanı için buna yönelik kan testi, vb. yok. Fiziki muayene ve ultrason yapmak gerekiyor. Çikolata kisti hastalığında kist de görülebiliyor. Belirgin özellikteki bu kisti görüp, bu hastalıktan da şüphelenip hastayı da iyi dinlediğimizde hastalığın tanısını koyabiliyoruz. Uyguladığımız tedavi ile hastalarımızın yaşam kalitesini etkilenmemesini, hastalığın ilerlememesini, üremesiyle ilgili sıkıntı çıkarmamasını, ağrısının azalmasını sağlayabiliyoruz” dedi.