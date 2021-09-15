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Doç. Dr. Gülseren Elay: Covid-19’da ölüm nedeni sepsis

15.09.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sepsisin tanı ve tedavisine ilişkin farkındalık oluşturmak adına düzenlenen eğitimde konuşan Gaziantep Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, "Özellikle Covid-19’da ölüm nedeni sepsistir." dedi. Elay ayrıca, Türkiye'de her 10 kişiden 6'sının bu nedenle hayatını kaybettiğini ekledi.

Doç. Dr. Gülseren Elay: Covid-19’da ölüm nedeni sepsis

Türk Yoğun Bakım Derneği’nin ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesinin iş birliğiyle sepsisin tanı ve tedavisine ilişkin farkındalık eğitimi verildi. GAÜN Hastanesinin oditoryumunda gerçekleşen eğitimde, dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan sepsisin tanısı ve tedavisi ile ilgili güncel bilgilere değinildi.

"KORONAVİRÜSTE ÖLÜM NEDENİ SEPSİS"

Eğitimin konuşmacısı GAÜN Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, "Bu toplantıyı yapmamızın amacı farkındalığı artırmak ve hastaların bize daha erken başvurmasını sağlamaktır. Sepsis, hayvansal ve bitkisel organik maddelerin bakteriler tarafından yıkılmasıdır. Özellikle Covid-19’da ölüm nedeni sepsistir. Viral sepsis nedeniyle Covid'li hastalarımızı kaybediyoruz. Sepsisin bilinmesiyle birlikte hızlı bir tedavi söz konusu olabilir. Sepsisli hastaların yüzde 50’sinde ömür boyu değişiklikler oluyor. Uyku güçlüğü, yorgunluk, kas güçsüzlüğü, hafıza zayıflığı, endişe hissi hastada kalabiliyor. Verilere göre sepsisin görülme sıklığı oldukça yüksek. Yılda 20 milyona yakın kişide sepsis vakası saptanıyor. Dünyada en sık karşılaşılan hastalığın sepsis olduğunu görüyoruz. Türkiye’de sepsis sebebiyle ölümün yüzde 62 olduğunu görüyoruz. Sepsis sebebiyle dünyada 10 kişiden 4’ü ölürken, Türkiye'de 10 kişiden 6'sını kaybediyoruz. Sepsis önlenebilmektedir. Amacımız ise bunu önlemektir" dedi.

"ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIKTIR"

Temel amaçlarının başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesi sepsis hakkında bilinçlendirmek ve farkındalığı yükseltmek olduğunu vurgulayan Elay, "Sepsis önlenebilir bir hastalıktır. Dünyada ve Türkiye'de bu konu ile ilgili çok fazla çalışma yapılıyor. Bizim amacımız sepsisin erken tanınmasını sağlamaktır. Böylelikle mortalitenin (ölüm) önüne geçebiliriz. Sepsis tedavisini erken dönem vermezseniz ölüm riski yüksek olacaktır. Biz sepsisle gelen ve hastaneden yürüyerek çıkan 96 yaşında hasta gördük. 20 yaşında vefat eden hasta da gördük. Bunun yaşla değil süreçle ilgisi var. Erken müdahale edilmesi gerekir. Sepsisle ilgili farkındalık oluşturabilmek için düzenlemiş oldukları bu bilimsel programdan dolayı Türk Yoğun Bakım Derneği'ne teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Sepsise karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitime doktorlar ve hemşireler başta olmak üzere birçok sağlık çalışanı katıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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