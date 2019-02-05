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Doç. Dr. İlhan: “Evlilik programları değişmedi, kabuk değiştirdi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 09:56 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.

Doç. Dr. İlhan: “Evlilik programları değişmedi, kabuk değiştirdi”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahit İlhan, Nisan 2017’de 690 sayılı KHK ile yayından kaldırılan evlilik programlarının içeriklerinin çok da değişmediğini, programların yalnızca kabuk değiştirdiğini söyledi.
Doç. Dr. İlhan, ‘Televizyonda Kadın Kuşağı Programlarındaki Dönüşüm’ adlı çalışmasında, 27 Nisan 2017’de 690 sayılı KHK ile yayından kaldırılan ve başka formatlarla ekrana gelen gündüz kuşağı programlarını inceledi. Çalışmasında, örneklem olarak Mart 2018’deki programların inceleyen Doç. Dr. İlhan, programların içeriklerindeki dedikodu ve özel hayat unsurlarının varlığını koruduğunu ifade etti.

Reytingler az da olsa düştü
İzleyicinin evlilik programlarına ilgisini, özel hayatın göz önüne serilmesi, mahremiyetin kırılması ve dedikoduya bağlayan İlhan, gündüz kuşağı programlarının uzun yıllar bu öğelerden dolayı reytingde üst sıralarda olduğunu belirtti. İzleyicilerden gelen yoğun şikayet üzerine, KHK ile programlara müdahale edildiğini kaydeden İlhan, “Ama aslında içerikler tam olarak değişmedi. Yani kabuk değiştirdi” dedi. İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yaptığımız çalışmada gördük ki, gündüz kuşağı programları yine reyting alan programlar. Tabi ki özel hayatın eskisi kadar ifşa edilmemesinden dolayı bir miktar reyting düştü. İnsanlar yine dedikodu yapıyorlar. Formata baktığımız zaman artık adaletin arandığı bir platform görüyoruz. İnsanlar gerçek hayatta bu arayışta problemler yaşadıkları için bu programları bir çare olarak da görebiliyorlar. Ama o programa katıldıktan sonra artık kendi dertlerinin ötesine geçmeye başlıyorlar. Onlar artık birer reality show yıldızı ve bunun da farkındalar.”

Yasaklamak kesin çözüm değil
Yasaklamanın kesin çözüm olmasa bile, içeriklerin daha kötüye gitmesinin önünde engel olduğunu vurgulayan İlhan, “Ekranda çok daha fazla kan, çok daha fazla cinsel içerikler ve çok daha fazla sorunlu alanların meşrulaşmasıyla dolacaktı. En azından dur denildiği zaman kendisine çekidüzen veriyor. O yüzden kesinlikle alınan kararların bir faydası var ama yasaklamak kesin çözüm olmuyor” diye konuştu.

Olayın tüm tarafları eşit derecede sorumlu
İlhan, “Bu, topyekun bir olay. Yayıncılar suçlu, gerisi suçsuz anlayışı kesinlikle yanlış. İzleyici de, yayıncılar da kendisine çekidüzen verecek” ifadelerini kullandı.

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