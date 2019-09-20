Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İnci, erkeklerde sıkça görülen sertleşme ve boşalma sorununun kalıcı olmadığını, tedavisinin yapılabileceğini söyledi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi’nde yeni bir cihazla erken boşalma ve sertleşme sorunu ile ilgili uygulama başladı. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İnci, erken boşalma konusunda ciddi araştırma sonuçları olmasa da her üç erkekten birinin erken boşalma sorunu yaşadığını, bunun ED-SWT tedavisi ile çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Sertleşme sorunun da kalıcı bir sorun olmadığını kaydeden İnci, "Sertleşme sorunu penis içerisinde bulunan damarların istenilenden daha az çalışmasından kaynaklanan bir sorunudur. Erken boşalma tanısının konabilmesi için belirli bir cinsel deneyim gerekmektedir. Her genç erkek boşalma üzerinde denetim becerisi olmadığından ilk cinsel deneyimlerinde kontrolsüz boşalır. Boşalma üzerinde denetim zamanla ve cinsel deneyim ile kazanılır. Bu bir tür öğrenme sürecidir. Bununla birlikte bazı etkenler erken boşalma sorununa yol açabilmektedir. Örneğin cinselliğin geç yaşanması, cinsel deneyimin yetersiz oluşu, birleşmeye endeksli cinsellik, kaygılı ortamda cinsellik, boşalmayı hedefleyen cinsellik gibi durumlar boşalma kontrolünün öğrenilmesini güçleştirmektedir. Bunlar arasında öne çıkan en önemli etken kaygıdır. Boşalma sorunu kalıcı değildir tedavisi mümkündür” dedi.

Tedavi süreci hakkında bilgiler veren İnci, tedavi sürecinde ED-SWT tedavisini uyguladıklarını belirterek, "ED-SWT, penis içerisinde bulunan damarların kök hücrelerine ses dalgası göndermesiyle yeni damarlar oluşmasını sağlamaktadır. Cihazın herhangi bir yan etkisi yoktur. Tedaviden sonra hasta günlük hayatına devam edebiliyor. Hasta tedavi sürecinde herhangi bir acı veya ağrı hissetmiyor. Uyguladığımız tedavi seanslardan oluşuyor. 6 gün, 15-20 dakikalık seanslar halinde sürüyor. İleri seviyedeki hastalar için 12 seansa kadar çıkabilir. Şehir dışı yurt dışından gelen hastalarımız için bu süre sabah akşam periyotlarıyla 3 güne düşürülebilir” diye konuştu.

