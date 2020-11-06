HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doç. Dr. Kaya: Denizli'deki suskun faylar 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip

Doç. Dr. Kaya: Denizli'deki suskun faylar 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 20:57 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kaya, Denizli'de yaklaşık 300 yıldır suskun olan fayların mevcut olduğunu belirtip, "Eskihisar- Laodikya ve Pamukkale fayları 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip" dedi.

Doç. Dr. Kaya: Denizli'deki suskun faylar 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip

Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kaya, İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkisini değerlendirdi. Bayraklı ilçesinin zemininin gevşek olmasının depremin yıkıcı etkisini artırdığını söyleyen Doç. Dr. Kaya, yaklaşık 300 yıldır suskun olan Eskihisar- Laodikya ve Pamukkale faylarının 6.7 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek potansiyele sahip olduklarına dikkat çekti.

"6.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLECEK POTANSİYALE SAHİP"

Doç. Dr. Ali Kaya, Türkiye'nin batısının da Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay zonları gibi deprem açısından yüksek riskli bir bölge olduğunu hatırlattı. İzmir'i vuran depremin, kısa süre içerisinde Denizli'de bir deprem oluşmasına neden olmasının mümkün olmadığını belirten Doç. Dr. Kaya, "Denizli ile ilgili olarak daha batımızda yer alan faylar kırılmadan bu depremin Denizli'ye etkisi kısa vadede mümkün değildir. Ancak Denizli'de yaklaşık 300 yıldır suskun olan faylar var. 1702 ve 1717 tarihlerinden bugüne Eskihisar- Laodikya fayı ve ayrıca Pamukkale fayı üzerinde 6.5'den büyük deprem olmayışı gerilmenin çok arttığı anlamına gelmektedir.

denizlideki-suskun-faylar-6.7-buyuklugunde-deprem-uretebilecek-potansiyele-sahip_2619_dhaphoto3

"Hatta yıllık deformasyon miktarlarına göre maalesef Eskihisar- Laodikya ve Pamukkale fayları 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip. Ancak bu hemen deprem olacak anlamına gelmez, şu anki teknoloji ile depremlerin ne zaman olacağını kestirmek mümkün değildir” dedi.

İstanbul için ürküten deprem raporu: 48 bin bina yıkılacakİstanbul için ürküten deprem raporu: 48 bin bina yıkılacak

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Ali Kaya, fay hatlarına ve yeraltı suyunun yüzeye çok yakın olduğu gevşek alüvyal zeminlerde bina yapılmazsa depremlerin verebileceği birçok zararın baştan önüne geçilebileceğini kaydetti. Yerel ve merkezi otoritenin de mutlaka bu konuda güçlü yaptırımları hayata geçirmesinin gerekliliğine dikkat çekti. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştüHavalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
En Çok Okunan Haberler
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Şişli'de dehşet! Dede ve torununa kurşun yağdırdılar
Şişli'de dehşet! Dede ve torununa kurşun yağdırdılar
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Diğer Haberler
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası minibüste yakalandı
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası minibüste yakalandı
Isparta’da 3 yaşındaki çocuk hareket halindeki otomobilden düştü
3 yaşındaki çocuk hareket halindeki otomobilden düştü
Rize'de şiddetli yağış heyelana neden oldu
Rize'de heyelan! Köy yolu kapandı
Tuzla'da sokak ortasında silahlı saldırı! Yaralılar var
Sokak ortasında silahlı saldırı! Yaralılar var
6 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
6 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.