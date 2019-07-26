Doç. Dr. Kemal Özerkan'dan tıp literatürüne katkı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Özerkan, son 3 yılda geliştirdiği 3 farklı teknik ile dünya tıp literatürüne katkıda bulundu. Doç. Dr. Özerkan, son olarak rahmi alınan kadınlardaki vajina dokusunun aşağı sarkması problemine karşı geliştirdiği teknik ile tıp literatürüne girmeyi başardı.

BUÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Özerkan, 2016 yılından itibaren yaptığı çalışmalar ile dünya tıp literatürüne önemli katkılar sağlamayı sürdürüyor. 3 yıl önce gerçekleştirdiği çalışmada kapalı cerrahi teknik ile rahmin çıkarılması ameliyatını gerçekleştiren ve bu tekniği dünya literatürüne sokan Doç. Dr. Özerkan, 2018 yılında yeni bir çalışmaya daha imza attı. Prof. Dr. Gürhan Uncu, Doç. Dr. Özerkan ile birlikte doğuştan vajinası olmayan kadınlarda kapalı cerrahi yöntem eşliğinde karın iç zarının dış genital bölgeye ağızlaştırılması ile vajina oluşturma ameliyatının farklı bir cerrahi tekniğini ortaya çıkardı. Prof. Dr. Gürkan Uncu ve Doç. Dr. Özerkan, karın içerisindeki doğuştan kalma rahim kalıntılarının oluşturulan kubbeye dikilmesini tarifleyen yeni cerrahi tekniğini ‘Uncu modifikasyonu’ olarak 2018 yılında dünya literatürüne sundular.

Son olarak 2019 yılında rahmi alınmış kadınlarda meydana gelen vajina sarkma problemini, gebelerde rahim ağzı yetmezliğinde kullandığı polyester fiber dikiş ile gerçekleştirdi. Bu teknik ile bir kez daha dünya tıp literatürüne giren Özerkan; “Anabilim Dalı olarak 1995 yılından itibaren ileri düzey kapalı cerrahi teknikle ameliyatlar yapmaktayız. Ülkemizde kapalı cerrahi tekniğin gelişmesinde çok önemli bir yerimiz var. Kişisel olarak geliştirdiğimiz iki farklı yöntem ile son 3 yılda 3 kez dünya tıp literatürüne girdik. Prof. Dr. Gürkan Uncu hocamızın bizlere desteği ve açtığı ufukla, uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir projemizi de hayata geçirdik Fakültemiz ve anabilim dalımız için önemli başarılara imza atmış bulunuyoruz. Bu yöntemlerin gelişmesinde bizlere destek olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BUÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, son 2 yıl içinde 2 ayrı akademisyenin çalışmaları sonucunda, farklı cerrahi tekniklerle dünya literatürüne geçti.

FOTOĞRAFLI



