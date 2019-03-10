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Doç. Dr. Kuzu: “Maalesef ki uzayı kirletiyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:12 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç.

Doç. Dr. Kuzu: “Maalesef ki uzayı kirletiyoruz”

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, 62 yıldır uzaya çok sayıda uydu gönderildiğini, ömrünü tamamlayan uyduların geri getirilemediğini belirterek, "Maalesef ki, uzayı kirletiyoruz ve bir tehdit haline gelmektedir" dedi.
MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu konuk oldu. Doç. Dr. Kuzu, “Uzay Teknolojileri ve Sanayi ile İşbirliği” konusunu anlattı.
Doç. Dr. Lokman Kuzu, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünün yalnızca haberleşme ve uydu projeleri üzerine çalışmadığını, son dönemde pek çok farklı alanda projelerin de yürütüldüğünü söyledi.
Uydu tipleri hakkında da bilgi veren Kuzu, her uydunun özel bir görevi yerine getirmek için tasarlandığını ve fırlatıldığını vurguladı. Doç. Dr. Kuzu, uzayda tahmin etmenin, bilmenin önemli olduğunu söyleyerek, uzay yolculuğunda çıkabilecek aksaklıkları gidermek adına gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini kaydetti.

“Maalesef ki uzayı kirletiyoruz”
Dünyada ilk uydunun uzaya fırlatılışının 1957 yılında Sputnik-1 ile başladığını ve ilk GPS fikrinin de bu şekilde doğduğunu dile getiren Doç. Dr. Kuzu, Türkiye’de ise 1994 yılında TÜRKSAT 1B’nin başarıyla yörüngeye girdiğini ifade etti. Kuzu, “Binlerce uydu şu an dünya yörüngesinde dönmektedir ve bu uydular sürekli bir etki halinde. Ömrünü tamamlamış uydular uzayda kalmakta ve geriye getirilemiyor. Uzayda binlerce parça, çöp halinde ve gitgide bu parçalar artıyor. Maalesef ki, uzayı kirletiyoruz ve bir tehdit haline gelmektedir. Her bir parça saatte 25 bin kilometre hızla yörüngede dolaşıyor. Türkiye’nin şu anda uzayda TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 4B haberleşme uyduları ile Göktürk 1, Göktürk 2 ve Rasat yer gözlem uyduları olmak üzere altı uydusu var. Ülkemizde tasarlanan ve üretilen yer gözlem uydularımız Rasat ve Göktürk 2 uyduları yaklaşık 700 kilometre yükseklikte görev yapmaya devam ediyor. Tasarım ve üretim süreçleri devam eden TÜRKSAT 6A uydusu ise ülkemizde geliştirilen ve üretilen ilk haberleşme uydu projesi olma özelliğini taşıyor. Ancak ülkemizin meteoroloji uydusu, bilimsel ve navigasyon uyduları çok az” ifadelerini kullandı.
Konferans, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka’nın, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu’ya hediye takdim etmesinin ardından sona erdi.

Doç. Dr. Kuzu: “Maalesef ki uzayı kirletiyoruz”

Doç. Dr. Kuzu: “Maalesef ki uzayı kirletiyoruz”

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