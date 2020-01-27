HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Doç. Dr. Murat Doğan: “Korona virüsü, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan SARS virüsü ile büyük oranda benzerlik gösteriyor”

Doç. Dr. Murat Doğan: “Korona virüsü, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan SARS virüsü ile büyük oranda benzerlik gösteriyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.01.2020 09:23 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hayati tehlikelere sebep olan Korona virüsü ile ilgili bilgiler veren Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Doktoru Doç.

Doç. Dr. Murat Doğan: “Korona virüsü, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan SARS virüsü ile büyük oranda benzerlik gösteriyor”

Geçtiğimiz günlerde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hayati tehlikelere sebep olan Korona virüsü ile ilgili bilgiler veren Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Doktoru Doç. Dr. Murat Doğan, “Korona virüsü, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan SARS virüsü ile büyük oranda benzerlik göstermektedir” dedi.
Virüsün daha önce ortaya çıkan SARS virüsü ile aşırı benzerliği olduğu fakat değişim göstererek insandan insana geçtiğini söyleyen Doç. Dr. Murat Doğan, “Korona yani daha medyatik ismi ile gizemli virüs, Çin’in belli bölgelerinde ortaya çıkan gribal salgınların sebebidir. Aslında bilinmedik bir virüs değil, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan SARS virüsü ile ciddi oranda benzerlik gösterdiği bir virüstür. Bulaşma yöntemi hayvandan insana olmakla birlikte, son dönemlerde virüsün şekil değiştirerek, insandan insana bulaşma gösterdiğini de vurguluyoruz. Sosyal medyada yarasaların buna son derece sebep olduğu ile ilgili bilgiler olsa da, Çin’de özellikle deniz ürünlerinin toptan satıldığı bölgelerde ortaya çıkmış olması, bir anlamda yol gösterici de olabilir. Korona virüs enfeksiyonu, aslında çok da farklı bir yapıya sahip değil, gribal enfeksiyonlara benzer şikayetlerle kendini belli ediyor. Bunlar da boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı, kusma, eklem ağrıları ve hastalarda ciddi halsizlikle kendini belli ediyor. Çocuklarda, yaşlılarda ve özellikle vücut savunmasının düşük olduğu kanser hastaları, kemoterapi hastaları, böbrek yetmezliği olan hastalarda biraz daha ciddi semptomlara neden olarak nefes darlığı, ateş ve bunun üzerine akciğer enfeksiyonlarının bilinmesi ile ciddi hayati tehlikeye neden olabiliyor” dedi.
Doğan, hastalığın net bir tanısı olmadığını fakat yapılan çalışmalarla tedavisinin bulunabileceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Hastalığın henüz net bir şekilde ortaya koyulmuş bir tanı yöntemi yok ama virüs olduğu için, geçtiğimiz haftalarda ortaya virüsün izolasyonu ile ilgili bir takım laboratuvar yöntemlerinin ortaya çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla bu bize hastalığın ileride oluşabilecek yöntemlerle tedavisinin ve hatta aşısının ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Tedavisine baktığımızda aslında klasik gribal enfeksiyon tedavisinden çok da farklı değil. Yapılması gereken şeyler elbette ki vücut direncini arttırıcı beslenme, ciddi istirahat, bol sıvı tüketimi gibi. Bunun dışında hastalıktan korunma yöntemleri çok önemli. Hastalığa bulaşan kişilerden mümkün mertebe uzak kalınmalı, toplu yaşam ortamlarından AVM’lerde, özellikle okullarda toplu yaşam alanlarından bu hastaların mümkün mertebe izolasyonunun sağlanması, merdivenler, kapı kolları gibi virüsün uzun süre hayatta kalabileceği materyallere dokunduktan sonra ellerin yıkanması ve bunun alışkanlık haline getirilmesi, kullan at mendillerin kullanımının yaygınlaştırılması ile nispeten korunma sağlanabilir. İlerleyen dönemlerinde gerekirse, risk altındaki kişilerin hastanelere yatırılıp, hekim tarafından tedavinin planlanması ile bu hastalıklardan kurtulmak mümkün olacaktır. Aşılama için ciddi anlamda çalışmalar vardır ama şu an için ülkemizde bu risk olmadığı için, aşılama çok gündemde değildir. Seyahat önemli olabilir bu anlamda ve ülkemize yapılacak seyahatler izlenmeli hatta ülkemizden Çin’e yapılacak seyahatlerde de yolcuların daha dikkatli davranmaları gerekmektedir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tehlike büyük ama önlemler basit! O virüsten nasıl korunuruz?Tehlike büyük ama önlemler basit! O virüsten nasıl korunuruz?
Ağrısız ve tıraşsız saç ekimi artık mümkünAğrısız ve tıraşsız saç ekimi artık mümkün
Pasaport nereden alınır?Pasaport nereden alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Korkulan oluyor! Sayı yükseldi: 80 ölü, 2744 hasta

Korkulan oluyor! Sayı yükseldi: 80 ölü, 2744 hasta

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Coronavirus nedir? Coronavirus tehdidine karşı ne yapılabilir?

Tehlike büyük ama önlemler basit! O virüsten nasıl korunuruz?

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Çin salgına neden olan yeni koronavirüse karşı aşı geliştirmeye başladı

Çin'den beklenen haber geldi

Çin'de yayılan gizemli virüs Kanada'ya da sıçradı

Çin'de yayılan gizemli virüs bir ülkeye daha sıçradı

Hong Kong’da 'en yüksek alarm' durumuna geçildi

'En yüksek alarm' durumuna geçtiler

'Coronavirüs' yarasa kaynaklıysa mağara ekosistemi bozulmuştur

'Coronavirüs' yarasa kaynaklıysa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.