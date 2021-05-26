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Doç. Dr. Nejat Altıntaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Doç. Dr. Nejat Altıntaş biyografisi...

26.05.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarında katıldığı programlar ve sağlık konusunda yaptığı bilgilendirmelerle tanınmış olan ve Uyku ve Göğüs Hastalıkları alanında ihtisas yapan Doç. Dr. Nejat Altıntaş, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Özellikle koronavirüs pandemisi döneminde de sağlık açısından oldukça önemli bilgilendirmeler yapmış olan Doç. Doktor Nejat Altıntaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Doç. Dr. Nejat Altıntaş biyografisi...

Doç. Dr. Nejat Altıntaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Doç. Dr. Nejat Altıntaş biyografisi...

Uyku ve Göğüs Hastalıkları alanında ihtisas yapan Doç. Dr. Nejat Altıntaş, bugün 26 Mayıs tarihinde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Koronavirüs salgını sürecinde sağlık açısından halkı bilgilendirmeye devam eden Doç. Doktor Nejat Altıntaş kimdir?

DOÇ. DR. NEJAT ALTINTAŞ KİMDİR?

Ankara'da bulunan Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Nejat Altıntaş, Süreyyapaşa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı alanında ihtisas yapmıştır. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesinde de Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmıştır.
Ayrıca Samsun'da yer alan 19 Mayıs Üniversitesi Tip Fakultesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapmıştır. Samsun'da görev yaparken ayrıca Amerika Birleşik Devletlerinin Tıp sınavları olarak bilinen USMLE sınavlarından Step1, Step2 ve Step 3 sınavlarının her üçünü ve ingilizce TOEFL sınavını başarıyla geçmiş ve Harvard Tıp Fakültesi Uyku Kliniğinde research asistanı olarak American Thorasic Society başkanı Prof.Dr. Atul Malhotra'nın yanında çalışmıştır. Daha sonrasında Pittsburgh Universitesi Uyku kliniğine gelmiş ve Post-doctoral fellowship programını, American Academia of Sleep Medicine Başkanı Prof.Dr. Patrick Strollo'nun yanında yapmıştır.
2015 senesinde Holllanda'da Avrupa Göğüs Hastalıkları Board sınavını yine başarıyla geçmiş ve "European Diploma in Respiratory Medicine"diplomasını almaya hak kazandı.

Türkiye'ye dönmesinin ardından Namık Kemal Üniveristesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına başlayan Altıntaş, 2016 senesinde Türk Göğüs Hastalıkları Board sınavını geçmiştir. 2017 senesinde doçentlik sınavını başarıyla geçerek Göğüs Hastalıkları Doçenti ünvanını almıştır. Halen Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmasını sürdüren Altıntaş, Journal of Turkish Sleep Medicine dergisinin Editör yardımcılığı görevini de üstlenmektedir. Aynı zamanda Torakd Derneği Uyku çalışma Gurubu sekreteridir.


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