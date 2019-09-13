Doç Dr. Paksu: “Çocuklarınızı stresten uzak tutun”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Şükrü Paksu, çocukların kaygı ve stres oluşturan uyarılardan uzak tutulması gerektiğini söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Şükrü Paksu, güçlü bir bağışıklık sistemi için temel gereksinimlerin temiz hava, bol güneş, kaliteli uyku, dengeli beslenme, kaygı ve stresten uzak mutlu bir ruh hali olduğunu ifade etti. Bunun için, çocuğun güleceği, eğlenip mutlu olacağı ortamlar oluşturulması gerektiğini kaydeden Paksu, “Onu kaygı ve stres oluşturan uyarılardan uzak tutmaya çalışın. Çocuğunuzla olabildiğince fazla oyun oynayın. Her fırsatta ona sarılın. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği tartışılmaz olarak kabul edilen tek gıda anne sütüdür. Çocuğunuza ilk altı ay sadece anne sütü verin ve onu iki yaşına kadar emzirin” dedi.

“Sigaradan uzak tutun”

Çocukların kalabalık ve rutubetli ortamlardan uzak tutulması gerektiğine vurgu yapan Paksu, “Bulunduğu ortamı sık aralıklarla havalandırın. Çocuğunuzu sigara dumanına maruziyetten koruyun. Çocuğunuzu sık sık açık ortamlara çıkarın ve güneş ışınları ile yeterli miktarda temas etmesini sağlayın. Kapalı mekânlarda ve cam arkasından temas eden güneş ışınlarının yararının sınırlı olduğunu unutmayın” diye konuştu.