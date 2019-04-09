Doç. Dr. Saadet Yüksel, AİHM hakimi seçildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Anayasa Hukuku Bölüm Başkanı Doç. Dr. Saadet Yüksel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu tarafından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimi olarak seçildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AİHM’de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş’ın görev süresinin sona erdiği ve yeni hakimin belirlenmesi amacıyla başlatılan sürecin de Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamanın devamında, Avrupa Konseyi (AK) Sekretaryasına önerilen 3 kişilik hakim aday listesinin AK Danışma Paneli incelemesinin ardından, AKPM Hakim Seçim Komisyonuna sunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Komisyon, adaylarımız Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel ile 29 Mart 2019 tarihinde, Paris’te mülakat gerçekleştirmiştir. Komisyon, adaylarımızın AİHM hâkimliği için yeterli olduğunu belirtmiş ve 3 kişilik listeyi AKPM Genel Kuruluna sunmuştur. 9 Nisan 2019 tarihinde AKPM Genel Kurulunda gerçekleşen seçim ile oyların çoğunluğunu alan Doç. Dr. Saadet Yüksel, 111 oy ile ülkemiz adına AİHM hâkimi olarak 9 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yüksel’in teamüllere göre Temmuz ayı içerisinde AİHM’deki görevine başlaması beklenmektedir."

SAADET YÜKSEL KİMDİR?

Doç. Dr. Saadet Yüksel, Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi'nde de doktora yapmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüten Yüksel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2018 yılı içerisinde, Katar’da bulunan Hamad Bin Khalifa Üniversitesi'nde de bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Yüksel’in, anayasa hukuku ve insan hakları alanında çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

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