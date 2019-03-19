Doç. Dr. Şahin, seçim projelerinde öncelikleri değerlendirdi

Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ATILIM Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı, Şehir Plancısı Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, Başkent Ankara’nın geleceği için önemli olacak kentsel projeleri değerlendirdi. Şahin, “Başkentin çok temel bir vizyon sorunu var. Evet, Ankara Cumhuriyetimizin Başkentidir. Ama başkentlik gündelik yaşamı doğrudan şekillendirmez, çerçevesini çizer. ‘İnsanlar neden Ankara’da yaşayabilir, ya da yaşamalıdır? sorusuna herkesin üzerinde uzlaşacağı ufuk açıcı bir yanıt bulmak zorundayız. Dünyanın pek çok başka ülkesinde olduğu gibi bir başkent yasası çıkarmak ve bu kentin bir başkente yakışır şekilde nasıl yönetileceğini gündemimize almak zorundayız” dedi.

21’inci yüzyılın yerel yönetimlerinde ve belediye başkanlarında olması gereken özellikler üzerine açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, öncelikle vizyoner olunması gerektiğini söyledi. Kentin mevcut sorunları ile kısıtlı kalmadan geleceğe yönelik gerçekçi katılımcılığa ve bir yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu belirten Şahin, “Kentler hızla değişiyorlar, hayatın merkezine oturdular. Ancak, kır ve kentin dışındaki doğa bizim için hala çok önemli çünkü kentlerin esas yaşam kaynakları orada. 21’inci yüzyıl belediyelerinin bu sürekliliği dikkate alması gerekiyor. Ayrıca yerel yönetimlerin 21’inci yüzyılda sosyal adalet dediğimiz insanları arasındaki eşitlik ve hakçılığı dikkate alması gerekiyor. Çünkü üretimde artan otomasyon, kentlerdeki sosyal parçalanma sosyal adaletsizlikleri aşırı ölçüde arttırdı. Bu durum kentlerin toplumsal katkısını azaltıyor, yok ediyor” dedi.

“MEVCUT ALTYAPI SİSTEMLERİNİ VE KENTSEL YAPILARI YENİLEMEK ZORUNDAYIZ”

Türkiye’nin kentleşme ve yerel yönetim politikalarında en çok üzerinde durulması gereken konular üzerinde önerilerde bulunan Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, şunları söyledi:

“Dünyanın bütün ülkelerinde yerleşimlerin nüfusları ve iktisadi faaliyetleri ile kendi içinde dengede olan bir sistem içinde var olduklarını biliyoruz. Yerleşimlerin hep birlikte oluşturdukları bu sistemin dengesi bozulduğu zaman tüm ülkede toplumsal ve iktisadi sorunlar yaşanmaktadır. Bu sistemin denge içinde olması Türkiye içinde çok önemli bir sorun alanıdır. ‘Kaç tane mega kentimiz, büyük şehrimiz var, nüfusun ne kadarı buralarda yaşıyor, bu nüfus dengesini nasıl sağlayacağız, bütün nüfusun İstanbul’a yığılmasını, iktisadi faaliyetlerin sadece İstanbul odaklı olmasını nasıl engelleyeceğiz’ gibi çok temel sorunlarımız var. Bunun yanı sıra ilkim değişikliği gözle görülebilir hale geldi. İklim değişikliği karşısında kentlerimizi dayanıklı hale getirmek, mevcut altyapı sistemlerini ve kentsel yapıları yenilemek zorundayız. Çok büyük sosyal problemlerle de karşı karşıyayız, uluslararası göç hareketleri gibi. Halen ülkemizde yaklaşık 6 milyon Suriyeli, Afgan ve diğer yabancı göçmenlerin bulunduğunu biliyoruz. Bu insanları kentsel yaşama uyumlu hale getirmek çok önemli diğer bir sorunumuzdur. Ayrıca mevut ulaşım ve lojistik sistemlerimizi dünya içerisinde katma değer üreten bir ekonominin parçası olarak yenilemek ve güncellemek zorundayız.”

“KENTSEL EKONOMİLERİ GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR”

Bütün kentlerde mevcut kentsel yapının elden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, değişen yağış rejimleri ile birlikte kentlerin afetler karşısında ciddi bir dayanıksızlık sorunu yaşadığını söyledi. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, şöyle dedi:

“Bütün altyapıyı belli bir program dâhilinde yenilemek zorundayız. Göçmen nüfusun kente uyum sağlamasını kolaylaştıracak, kentte üretken bireyler haline gelmelerini sağlayacak ‘uyum politikalarını’ çok hızlı bir şekilde gündemimize almak ve uygulamak zorundayız. Başta kentlerimizin katma değer yaratan mekânlar haline gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla kentsel ekonomileri üretim gücü yüksek, adil gelir dağılımı yaratan bir şekilde güçlendirmemiz gerekiyor.”

“BAŞKENTİN ÇOK TEMEL BİR VİZYON SORUNU VAR”

Ankara’nın kentsel uygulamalarda Türkiye’nin diğer bütün kentlerine örnek olduğunu belirten Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Başkentte düzelteceğimiz sorunlar bütün kentlerimiz içinde bir umut ışığı yakacaktır. Öncelikle başkentin çok temel bir vizyon sorunu var. ‘İnsanlar neden Ankara’da yaşayabilir, yaşamalıdır? sorusuna herkesin üzerinde uzlaşacağı bir yanıt bulmak zorundayız. Belki bir Ankara uzlaşısı ya da bir Ankara mutabakatı oluşturarak, bu kentte yer alan bütün üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin, kamu kurumlarının hangi konularda nasıl eşgüdüm ve işbirliği içerisinde hareket edeceklerini belirlememiz lazım. Bunlardan sonra kentin değişmeyecek bütüncül bir üst ölçekli planını hazırlamak gerekiyor. Bu anlamda Ankara kentinin uluslararası bir deneyimi var. Bu deneyimden de yararlanarak başkent Ankara’nın kuruluşunda olduğu gibi uluslararası bir yarışma ile gelişimini yönlendirecek bir planlama hamlesi başlatılmalı.”

