HABER

Doç. Dr. Şener: Eğirdir Gölü'nde su kaybı olduğu aşikâr

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 18:12 | Son Güncelleme

SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Su Enstitüsü Müdürü Doç.

Doç. Dr. Şener: Eğirdir Gölü'nde su kaybı olduğu aşikâr

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Su Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şehnaz Şener, "Eğirdir Gölü'nde su kaybı olduğu aşikâr. Eğirdir Gölü özel hükümleri kapsamında yapılması gereken çalışmalar bir an önce gerçekleştirilmeli" dedi.
SDÜ Su Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şehnaz Şener, Eğirdir Gölü'nde su kotunun 24 Ekim 2018 tarihi itibarıyla 916,186 metre ölçüldüğünü söyledi. Bugüne kadar ölçülen su kotlarının 950,50 metre ile 918,96 metre arasında değiştiğini aktaran Doç. Dr. Şener, "Su kaybının olduğu aşikâr. Eğirdir Gölü özel hükümleri kapsamında yapılması gereken çalışmalar bir an önce gerçekleştirilmelidir" dedi.
Eğirdir Gölü ile ilgili önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Şener, "Önlemler alınmadığı takdirde Eğirdir Gölü'nün bugünkü durumunu gelecekte muhafaza etmesi pek de mümkün görünmemektedir. Eğirdir Gölü'nde göl suyunun zamanla içilemez hale geleceğini söylemek mümkündür. Isparta'nın içme suyunun temin edildiği Eğirdir Gölü, göl- dağ turizmi açısından olduğu kadar balık avcılığı, su sporları ve rekreasyon imkanları da sunmaktadır. Eğirdir Gölü'nün suyu, tatlı su balıklarının yaşamasına elverişli olması, amatör ve profesyonel balık avcılığı imkânı sağlamaktadır" diye konuştu.
Devlet Su İşleri 18'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre göldeki su kotunun 916,186 metre olduğunu ve su seviyesinde azalma kaydedildiğini aktaran Doç. Dr. Şener, şöyle dedi:
"Yağış miktarının azalması, buharlaşma kayıplarının artması, su kullanımları gibi problemlerin hepsi su kaybına etkendir. Bu problemleri net bir şekilde ortaya koyabilmek ve Eğirdir Gölü'nün gelecekte tamamen veya kısmen kuruması konusunda bilgi paylaşabilmek için kapsamlı bir hidrolojik modelleme yapılmalıdır."

FOTOĞRAFLI

Doç. Dr. Şener: Eğirdir Gölü'nde su kaybı olduğu aşikâr

Efsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındıEfsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındı
Solunum güçlüğü çeken bebeğe, ambulans helikopterle sevkSolunum güçlüğü çeken bebeğe, ambulans helikopterle sevk
Bağcılar'daki yangında ölen genç kız, tabutuna örtülen duvakla uğurlandıBağcılar'daki yangında ölen genç kız, tabutuna örtülen duvakla uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Yunanistan'dan gönderilen göçmenler: Polisler demir çubukla dövdü

Yunanistan'dan gönderilen göçmenler: Polisler demir çubukla dövdü

CHP'li isimden Diyanet'in Kadir Mısıroğlu ziyaretine tepki: Kurtuluş Savaşı'nda Rum Pontus'un elinde olan bir tane Trabzonlu'yu ziyaret etti

CHP'li isimden Diyanet'in Kadir Mısıroğlu ziyaretine tepki: Kurtuluş Savaşı'nda Rum Pontus'un elinde olan bir tane Trabzonlu'yu ziyaret etti

Devletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuş

Devletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.