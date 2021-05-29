HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan toplumsal bağışıklık açıklaması! Tarih de verdi

Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan toplumsal bağışıklık açıklaması! Tarih de verdi

29.05.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, hesaplamalara göre, dünyada bağışıklık kazanma süresinin 2022 yılının Mart ayı gibi görüldüğünü belirterek, "Haziran ayında aşılanma oranları artarsa günde 200 bin aşı yapılıyor; eğer 1 milyonun üzerine çıkarsak o zaman biz bağışıklığa dünya üzerinde erken ulaşan ülkeler arasına gireceğiz. Şu andaki veriler ile bizim ülkemizde toplumsal bağışıklığa ağustos ayının sonuna kadar ulaşacağız gibi görünüyor" dedi.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan toplumsal bağışıklık açıklaması! Tarih de verdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, dünyada şu anda toplam 1,8 milyar doz aşı yapıldığını belirterek, "Hesaplamalara göre tüm dünyanın bağışıklık kazanma süresi 2022 Mart ayı gibi görülüyor. Ama bizim ülkemiz çok avantajlı konumda, biz dünyada aşılamada 10'uncu sıradayız. Haziran ayında aşılanma oranları artarsa günde 200 bin aşı yapılıyor eğer 1 milyonun üzerine çıkarsak o zaman biz bağışıklığa dünya üzerinde erken ulaşan ülkeler arasına gireceğiz. Amerika ve İsrail'de 2020 Mart ayından itibaren alınan sayılara göre en düşük vaka sayılarındalar şu an. Dolayısıyla onlar doğal bağışıklığa, toplumsal bağışıklığa doğru ulaşmış vaziyetteler. Ne yazık ki dünya genelinde aşıya ulaşamayan ülkeler de olduğu için genel dünyanın bağışıklığa ulaşma süresi 2022 Mart ayını bulacak gibi görünüyor" dedi.

"AĞUSTOS SONUNDA ULAŞABİLİRİZ"

Doç. Dr. Savaşçı, Türkiye'de toplumsal bağışıklığa ne zaman ulaşılabileceğine ilişkin, "Şu andaki veriler ile bizim ülkemizde toplumsal bağışıklığa ağustos ayının sonuna kadar ulaşacağız gibi görünüyor. Tabi ki aşı temininde herhangi bir sıkıntı yaşamazsak ve halkımız inanarak aşısını yaptırırsa. Biz sahada Amerika, İngiltere, İsrail verilerinde şunu görüyoruz; Amerika verilerinde özellikle çok ciddi pik yaşadılar, günlük 3-4 bin insan kayıpları yaşadılar; ama şu anda insan kayıpları sıfıra yakın boyutta. Aşının bunda önemli etkisi olduğu gözüktü. Aşının yan etkileri yönünden de çok ciddi yan etkiler görülmedi, bizlere inanarak, güvenerek aşı zamanı gelince mutlaka aşı yaptırmaları gerekiyor" diye konuştu.

458dd5dadb7b6bfdbe20b5177249036c

"İKİNCİ DOZ AŞININ 12 HAFTA SONRA YAPILMASI"

Biontech aşısının koruyuculuk oranının çok yüksek olduğunu belirten Savaşçı, şöyle konuştu:

"Uzun süre kalıcı bağışıklık yanıtı oluşturabileceği yönünde ciddi veriler elde edilmeye başlandı. Bu anlamda hatırlatıcı doz (üçüncü doz) olarak Sinovac inaktif aşıyı daha erken olabiliriz 6'ncı ayın sonunda; ama Biontech aşısının 9-12 aya çekilebileceği yönünde yeni çalışmalar çıkmaya başladı. İkinci doz aşılar ne kadar geç yapılırsa aslında antikor oluşturma oranı ve süresi uzayabilir ama bu konuda ciddi çalışma yapılması gerekir. Özellikle Biontech aşısının ikinci dozunun 12'nci haftada yapılması yönünde bazı görüşler var. 'Antikor seviyesi, koruyuculuk oranı arttıkça 6-8-12 hafta sonra uygulanabilir mi' diye saha çalışmaları ile Bilim Kurulu tarafından değerlendirilip, ona göre aşılama süreleri uzatılabilir. Halkımız bu konuda şüphe etmesin, bunların hepsi bilimsel, gerçek veriler ile ortaya konulacak, açıklanacak çalışmalar olacaktır. Ama hedefimiz antikor seviyesini en yüksekte tutmak ve koruyuculuk süresini uzatmak. Dolayısıyla eğer ikinci doz aşının 12 hafta sonra yapıldığında daha çok koruduğu ispat edilirse bu yönde aşı programları yapılabilir."

"AŞILARINIZI YAPTIRIN, KONSER YAPALIM"

Doç. Dr. Savaşçı, aşı olmak istemeyen gençlerin ikna edilebilmesi için sanatçıların da devreye girebileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Özellikle konserler, tiyatro, sinema gibi toplu katılım olan toplantılar olsun, eğitimler olsun; buralarda mutlaka aşılı kişilerin bir araya gelmesi anlamlı olacaktır. Gençleri teşvik etmek için 'Aşılarınızı yaptırın 15 gün sonra konser yapalım' gibi sosyal olarak sanatçılardan da ciddi destekler alınabilir. Aşılarını yaptıran kişilere ücretsiz konserler, sinemalar, gösteriler düzenlenebilir. Biraz da ılımlı teşvik edici noktalarda toplumu buluşturmak anlamlı olacaktır. Özellikle toplumda ön plana çıkan sosyal sorumluluk projeleri de yapan Haluk Levent, Cem Yılmaz gibi örnekler de sanatçılarımız da aşılanan gençlere yapılacak gösteriler ile gençlerimizi aktif olarak aşı sürecine davet edebilirler. Bu da onları olumlu yönde teşvik eder."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bilim Kurulu üyesinden kritik yüz yüze eğitim açıklamasıBilim Kurulu üyesinden kritik yüz yüze eğitim açıklaması
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Yaşlı adamın boğazını kestiler

Kan donduran olay! Yaşlı adamın boğazını kestiler

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Türkiye'den Avusturyalı bakana tepki: Bu iddialar kabul edilemez

Türkiye'den Avusturyalı bakana tepki: Bu iddialar kabul edilemez

ABD askerleri Bulgaristan'da yanlışlıkla fabrika bastı

ABD askerleri Bulgaristan'da yanlışlıkla fabrika bastı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.