Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan toplumsal bağışıklık açıklaması! Tarih de verdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, dünyada şu anda toplam 1,8 milyar doz aşı yapıldığını belirterek, "Hesaplamalara göre tüm dünyanın bağışıklık kazanma süresi 2022 Mart ayı gibi görülüyor. Ama bizim ülkemiz çok avantajlı konumda, biz dünyada aşılamada 10'uncu sıradayız. Haziran ayında aşılanma oranları artarsa günde 200 bin aşı yapılıyor eğer 1 milyonun üzerine çıkarsak o zaman biz bağışıklığa dünya üzerinde erken ulaşan ülkeler arasına gireceğiz. Amerika ve İsrail'de 2020 Mart ayından itibaren alınan sayılara göre en düşük vaka sayılarındalar şu an. Dolayısıyla onlar doğal bağışıklığa, toplumsal bağışıklığa doğru ulaşmış vaziyetteler. Ne yazık ki dünya genelinde aşıya ulaşamayan ülkeler de olduğu için genel dünyanın bağışıklığa ulaşma süresi 2022 Mart ayını bulacak gibi görünüyor" dedi.

"AĞUSTOS SONUNDA ULAŞABİLİRİZ"

Doç. Dr. Savaşçı, Türkiye'de toplumsal bağışıklığa ne zaman ulaşılabileceğine ilişkin, "Şu andaki veriler ile bizim ülkemizde toplumsal bağışıklığa ağustos ayının sonuna kadar ulaşacağız gibi görünüyor. Tabi ki aşı temininde herhangi bir sıkıntı yaşamazsak ve halkımız inanarak aşısını yaptırırsa. Biz sahada Amerika, İngiltere, İsrail verilerinde şunu görüyoruz; Amerika verilerinde özellikle çok ciddi pik yaşadılar, günlük 3-4 bin insan kayıpları yaşadılar; ama şu anda insan kayıpları sıfıra yakın boyutta. Aşının bunda önemli etkisi olduğu gözüktü. Aşının yan etkileri yönünden de çok ciddi yan etkiler görülmedi, bizlere inanarak, güvenerek aşı zamanı gelince mutlaka aşı yaptırmaları gerekiyor" diye konuştu.