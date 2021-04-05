Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Dördüncü pikin olacağını düşünmüyorum

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, mutant virüs oranının çok yüksek olduğunu söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, "Her ne kadar oksijen ihtiyacı ve akciğer hasarı çok olmasa da kişiler üzerinde yoğun bakım ve klinikte yatış oranımız düşük seyretse de hastalarda yüzde 75 oranında mutasyona rastlıyoruz. İngiliz mutasyonu çok fazla" dedi.

'SAMSUN, KASTAMONU, ORDU VE İSTANBUL'DA YÜKSEK'

Doç. Dr. Savaşçı, kendi hastanelerinde Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere mutasyonlarının görüldüğünü kaydederek, "İlk başlarda İngiliz mutasyonlarını da izole edip yatırıyorduk; ama klinik olarak şu an hastanemizde Brezilya, Güney Afrika ve İngiliz mutasyonlu hastalarımız var. Klinikleri olursa, belirtileri olursa mutlaka yatırıyoruz bu kişileri. Ancak İngiliz mutasyonlarını izole etmiyoruz, evde takip ettiğimiz hastalarımız var. Bu mutasyonların, kişilerin kliniği üzerinde herhangi bir negatif etkisi yok; ancak aşının koruyuculuğu üzerinde bazı etkisi olabilir. Mutasyonlar ülkemizde genel olarak vaka artışına neden oldu. Özellikle Karadeniz bölgesinde Samsun, Kastamonu, Ordu ve İstanbul'da mutasyon oranları daha yüksek oranda. İl vaka artışlarından bunu gözlemleyebiliriz, katlanarak bir artış söz konusu. Dolayısıyla kişiler aşı olduktan sonra bile kurallara uymak zorunda. Halkımızdan şunu istiyoruz; 2-3 aylık bir disiplin altında kurallara uyarsak, rehavete kapılmazsak, aşılama da haziran ayına kadar bu hızla devam ederse zaten toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz. Bizim de yatırdığımız hastalarımızın yüzde 90'ı mutant virüslü hastalarımız" diye konuştu.