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Doç. Dr. Ümit Savaşçı tarih verdi: Maske zorunluluğu kalkabilir

20.05.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, hem hastalığı geçirerek hem de aşılama ile toplumun yüzde 70'e yakınının bağışıklık kazanması halinde sonbaharda hem vaka sayılarının çok düşük kalacağını hem de birçok alanda maske zorunluluğunun kalkabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı tarih verdi: Maske zorunluluğu kalkabilir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı yaptığı değerlendirmede, şu anda koronavirüse karşı aşının en büyük silah olduğunu söyledi.

"MASKE ZORUNLULUĞU KALKABİLİR"

Doç. Dr. Savaşçı, "Koronavirüste dünya savaşını kazandıracak olan nokta da bizim için aşı gibi görünüyor. Amerika'da ikinci dozu tamamlanan insan sayısı yüzde 38 oldu, ülkemizde şu anda yüzde 14 boyutunda. Amerika, özellikle çok kalabalık yerler dışında maskeyi takma zorunluluğunu da ortadan kaldırdı. Bizde de toplumun yüzde 70'e yakını immunize hale gelirse bu hem hastalığı geçirme anlamında hem de toplumun yarısını aşılayabilirsek bu yaz sonunda olabilecek bir gerçeklik, bizim de aslına sonbaharda hem vaka sayılarımız çok düşük kalacaktır hem de birçok alanda maske zorunluluğu kalkmış olacak. Okullarımız açılacak, kafeler, eğlence sektörü, sinemalar, tiyatrolar, özlediğimiz her şeye geri dönüş yapabileceğiz gibi duruyor" dedi.

"TEMMUZ, AĞUSTOS GİBİ CİDDİ DÜŞÜŞLER YAKALAYABİLİRİZ"

Doç. Dr. Savaşçı, aşı hızının artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Dünyada şu anda 10'uncu sıradayız; ama nüfusa göre aşılama oranında ne yazık ki biraz teminde sıkıntı yaşadığımız için hem de ramazanın etkisi ile 48'inci sırada kaldık. İsrail'de günlük vaka sayısı 8'e kadar düştü. mRNA aşısı yaptılar, herhangi bir yan etki de oluşmadı. Halkımızda biraz çekinceler var. Bazı medya kuruluşları, sosyal medyada hem aşıyı hem de tedavileri olumsuz etkileyecek açıklamalar var. Dolayısıyla çok tartışmalara girmeden aşıyı mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Dünyada aşının etkisi ile virüs yayılımı azalıyor. Bunun etkisi ülkemizde de görünüyor. Biz vakalarda 10 binler seviyesindeyiz. Belki günlük 1-2 bin artışlar olabilir; ancak ciddi dalgalanmalar beklemiyoruz. Aşılanmayı artırırsak temmuz, ağustos gibi vakalarda ciddi düşüşler yakalayabiliriz. Muhtemelen bizim sonbaharda günlük vaka sayılarımız belki 500'ün altına bile düşmüş olacaktır" diye konuştu.

Doç. Dr. Savaşçı, Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 tedavi rehberinden koronavirüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin etken maddeli ilacın çıkarılmasına ilişkin, "Rehberden hidroksiklorokin kullanımı çıkarıldı; ama biz zaten rehberde olsa bile sahadaki verilere göre bazı ilaçları kullanmıyorduk. Biz en etkili ilaçları doğru şekilde, en iyi şekilde uyguluyoruz. Biz bunu uzun süredir kullanmıyorduk. Halkımız bize inansın, güvensin. Dünyadaki rehberler dahilinde ülkemizin genel rehberleri dahilinde yararlı ilaçları kullanmaya çalışıyoruz. Favipiravir de elimizdeki tek antiviral olarak kullandığımız ilaç. Bu da birçok ülkede kullanılıyor. Yan etki olarak karaciğer enzimlerinde yükseklikler yaşanabiliyor; ama bunların hepsi geri dönüşlü olarak yaşandı. Dolayısıyla halkımız doktorların, hekimlerin, bilim insanlarının dediklerinden şaşmasın, aşılarını yaptırsın" dedi.

Kaynak: DHA

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koronavirüs (Covid-19) maske koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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