HABER
  4. Doç. Dr. Üstün’den uyarı: “Tansiyonunuz düşmüyorsa dikkat”

Doç. Dr. Üstün’den uyarı: “Tansiyonunuz düşmüyorsa dikkat”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç.

Doç. Dr. Üstün’den uyarı: “Tansiyonunuz düşmüyorsa dikkat”

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Üstün, çoklu tansiyon ilacı kullanılmasına rağmen kan basıncı kontrol altına alınamıyorsa dirençli hipertansiyon olabileceğini belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
VM Medical Park Mersin Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Üstün, bir açıklama yaparak, dirençli tansiyon ile ilgili bilgiler verdi. Dirençli tansiyon hastalığının teşhisinin konulabilmesi için kan basıncının düzgün ölçülmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Üstün, “Obezite, fazla miktarda tuz, alkol tüketimi, hareketsiz yaşam, uyku apnesi, böbrek yetmezliği, böbrek damarlarındaki darlık, böbrek üstü bezinde hormon salgılayan kitlelerin varlığı, tiroit bezinin fazla veya az çalışması, kanda kalsiyum yüksekliği, aort damarında genişleme ve çeşitli ilaçların kullanımı dirençli tansiyona neden olabilir. Ağrı kesiciler, doğum kontrol hapları ve kortizonlar, kişilerde tansiyon yüksekliğine yol açabilir” dedi.

“Böbrek üstü bezindeki kitleler de tansiyonu yükseltebilir”
Doç. Dr. Üstün dirençli tansiyona neden olabilecek nedenlerden birinin de böbrek üstünde bulunan kitleler olduğunu belirtti. Böbrek üstü bezindeki kitlelerin bazen çeşitli hormonlar salgılayarak tansiyonu yükseltebileceğini kaydeden Üstün, “Böbrek üstü bezindeki kitleler nadiren feokromasitoma denilen tansiyon atakları veya sürekli tansiyon yüksekliği ile karakterize bir hastalığa neden olurlar. Feokromasitomaya bağlı hipertansiyon atakları sırasında hastaların genellikle enseden gelen bir baş ağrısı, kalp çarpıntısı ve ellerde titreme görülebilir. Atak geçtikten sonra tansiyon normale döner fakat bu ataklar belirli zaman dilimlerinde tekrar eder. Böbrek üstü bezindeki kitleler bazen de kortizol denilen hormon salgılarlar ve bu da obezite, şeker ve tansiyon yüksekliğine yol açabilir. Bazen de bu kitleler aldosteron denilen hormon üretirler bu da kişinin tansiyonunu yükseltir ve kanda potasyumu da düşürebilir. Hastanın dirençli tansiyon durumu varsa mutlaka endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanına gitmesi gerekir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Memur-Sen Konfederasyonu: "Doğru ve tarafsız bir şekilde mesleğini yapan basın emekçilerinin Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz"Memur-Sen Konfederasyonu: "Doğru ve tarafsız bir şekilde mesleğini yapan basın emekçilerinin Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz"
Elazığ’da karla mücadeleElazığ’da karla mücadele
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta nadir görülen su samuru telef olmuş halde bulundu

Nadir görülüyordu! Telef olmuş halde bulundu

Kadıköy’de denizde ceset bulundu

Kadıköy’de denizde ceset bulundu

Diyarbakır'daki HDP binası önündeki 'evlat nöbeti'nden bir güzel haber daha

'Evlat nöbeti'nden bir güzel haber daha

Dünyada sadece o ilimizde var! Denizli'de keşfedildi

Dünyada sadece o ilimizde var! Denizli'de keşfedildi

Son dakika! Bakan Gül'den Wikipedia açıklaması

Wikipedia ne zaman açılacak?

Başakşehir’de okulda yangın paniği

Başakşehir’de okulda yangın paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.