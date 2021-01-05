Doç. Dr. Yavuz Dizdar aşı olmak için şartını açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den sipariş edilen inaktif Kovid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi geçtiğimiz günlerde Ankara’ya ulaştı. Halk arasında ise aşı tedirginliği başladı. Aşıların güvenilirliği tartışılıyor. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nden Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar ise aşıların herhangi bir zararının olmadığını söyleyerek, antikor testinin negatif çıkması halinde aşı olacağını açıkladı.

'AŞI OLMAK İSTEYENLER ÖNCE ANTİKOR TESTİ YAPTIRSIN'

“Aşıların güvenilirliğinde bir sorun yok, zarar gelmez” diyen Doç. Dr. Dizdar, “İnsanların ‘aşı olmak istemiyorum’ söylemini anlamıyorum. Ancak daha önce koronavirüs geçirmiş ve bağışıklık kazanmış birinde aşı ters reaksiyona neden olabilir. Aşı olmak isteyenler önce mutlaka antikor testi yaptırsın” diye konuştu.

'YAN ETKİSİNİ 6 AY İLE 1 YIL SONRA GÖRÜRÜZ'

Üreme çağında olan kişilerin aşıdan muaf tutulmasını öneren Doç. Dr. Dizdar, “Yani aşılamaya belli bir yaşın üstündeki insanlardan başlansın. İngiltere ve Almanya aynı yöntemi izledi. Bu ülkeler 80 yaş ve üstündeki kişileri aşılayarak başladı. Bizde de 70-80 yaş makul bir sınırdır. Gönüllü olarak aşı olmak isteyen de yine aşı olur. Olumsuz herhangi bir yan etkisi olursa da bunu ancak 6 ay ile 1 yıl sonra görebiliriz” ifadelerini kullandı.