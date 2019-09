Doçenti öldüren doktor ve sevgilisine müebbet hapis

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ' Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin (35) cinayetiyle ilgili pratisyen doktor Çağla Gül Balo ve sevgilisi tıp fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş'a müebbet hapis cezası verildi

Olay, 8 Aralık 2018 günü, Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta meydana geldi. Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin, telefonla konuştuğu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş'ın evine gitti. Burada Doç. Dr. Mustafa Girgin ile Aktaş ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görev yapan sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül Balo arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fatih Şemsettin Aktaş, eline geçirdiği bıçakla Doç. Dr. Girgin'i bıçaklayarak öldürdü. Arbede sırasında Aktaş da elinden yaralandı.

Doç. Dr. Mustafa Girgin'i bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu bulunan tıp fakültesi 6'ncı sınıf öğrenci Fatih Şemsettin Aktaş ile pratisyen doktor olan sevgilisi Çağla Gül Balo, Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmaya Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Fatih Şemsettin Aktaş ile Elazığ E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Çağla Gül Balo, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Maktul yakınları ve taraf avukatlarının da yer aldığı duruşmada savcının mütalaasının ardından sanıklara söz verildi.

Sanıklardan Çağla Gül Balo, Mustafa Girgin'e hiç zarar vermediğini öne sürerek, duruşma salonundan kamuoyundan özür diledi. Cinayeti sevgilisinin işlediğini ileri süren sanık Fatih Şemsettin A. ise, "Benim bünyem kan karşısında çok fazla dayanamıyor. Ben nasıl oluyorum da Mustafa Girgin'i öldürüyorum. Bir psikopat kadın yüzünden Mustafa Girgin hayatını kaybetti ve ben de cezaevinde bulunuyorum" diye konuştu. Maktul tarafı ise, her iki sanığın da tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, her iki sanığı da 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

BUNUN BİR AŞK CİNAYETİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Duruşmanın ardından Elazığ Adliyesi önünde açıklamada bulunan Gergin'in yakınlarının avukatı İbram Gök, konuyla ilgili çok spekülasyon yapıldığına dikkat çekerek, bugün mahkemenin verdiği kararla bunun bir aşk cinayeti olmadığı ortaya çıktığını söyledi. Gök, "Bu sadistçe, hunharca iki tane ne olduğu belli olmayan insan müsveddesi kişilerin bir doktoru hiç yoktan yere öldürdüğü, canavarca öldürdüğü ve sonucu itibariyle ortadan kaldırma ve hatta daha ileri planları vardı. Her iki sanık hakkında da müebbet hapis cezasını mahkeme uygun gördü" dedi.

