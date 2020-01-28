HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. DoctorZen Medikal Direktörü Zengin, saç ekiminde ‘Fiber Fue’ yöntemini anlattı

DoctorZen Medikal Direktörü Zengin, saç ekiminde ‘Fiber Fue’ yöntemini anlattı

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

Son dönemlerde artan saç ekim operasyonlarında gelişmiş doku nakli yöntemi dikkat çekiyor.

Son dönemlerde artan saç ekim operasyonlarında gelişmiş doku nakli yöntemi dikkat çekiyor. Saç ekim merkezi direktörü İsmail Zengin, kendisinin geliştirdiğini belirttiği gelişmiş doku nakli olarak tanımlanan ‘Fiber Fue’ yöntemini anlattı.
Estetik kaygı yaşayan ya da dış görünümünde daha güçlü bir sonuç elde etmek isteyen insanlar sıkça saç ekim yöntemine başvuruyor. DoctorZen Medikal Direktörü İsmail Zengin, kendilerinin geliştirdiklerini belirttiği Fiber Fue tekniğinin avantajının saçın deriye dokulu olarak ekilmesi olduğunu söyledi.
Zengin, saç ekiminde Fiber Fue Tekniğini şöyle anlattı:
“Dokuların nakil edilmesi uygulamasıyla yapılan, yaklaşık 3 ay içinde kelliğin bitmesini garanti eden bir yöntemdir. Kişilerin görünümünü en çok etkileyen detaylardan biri olan saç, dökülme sonucunda ne yazık ki yavaş yavaş kellik meydana getirmektedir. Bunun kalıcı olarak önüne geçilmesi için DoctorZen Clinic’te uzman doktorlar tarafından Fiber Fue Tekniği uygulanıyor. Bu tekniğin diğer saç ekim işlemlerinden en önemli farkı saçların dokularla birlikte alınarak bu yönteme özel olan solüsyonun içerisinde bekletilmesidir. Gelişmiş doku nakli olarak tanımlanan Fiber Fue, saç ekim işleminde dokular kılcal damarlar ile birleştirildiği için hızlı sonuç alınmasını sağlıyor. Sonucunda ise gür ve sıkı saçlara ulaşmak artık zor olmuyor. Saç ekim işlemlerinde uzun ve zorlu bir süreç yaşanırken, Fiber Fue tekniği sayesinde bu zaman dilimi 3 aya indirgeniyor. Özel solüsyonda bekleyen dokular bu aşamada canlanıyor ve köklerin saç derisine hızlı bir şekilde yapışmasına neden oluyor. Bu sayede işlem hacmi daha kısa bir sürede gerçekleşirken, saçların dökülmemesi avantajı oluşturuluyor. Yurt dışında henüz kendini göstermeyen Fiber Fue Tekniği, ilk kez Türkiye’de uygulanıyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lenfositlerin kandaki değeri kaç olmalı?Lenfositlerin kandaki değeri kaç olmalı?
PARTNERSevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...Sevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...
Kuaför Hüseyin Alkan, 2020 saç modellerini anlattıKuaför Hüseyin Alkan, 2020 saç modellerini anlattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeme bozukluğunda bu hataları sakın yapmayın!

Yeme bozukluğunda bu hataları sakın yapmayın!

Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir

Tatlı yeme isteğiniz sonlanmıyorsa sebebi bu olabilir

Post bariatri ile obezitenin izlerinden kurtulun

Post bariatri ile obezitenin izlerinden kurtulun

Rinoplasti imaj programları ne kadar gerçekçi?

Rinoplasti imaj programları ne kadar gerçekçi?

Kar körlüğü nedir? Kar körlüğü belirtileri ve tedavisi

Kayak sırasında gözlere dikkat!

Çocukları da afetlere hazırlamalıyız

Çocukları da afetlere hazırlamalıyız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.