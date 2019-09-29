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Dodan Özer: Batman'da Kürtçe türkü söylerken şarkıcının elinden mikrofonun alındığı iddiasına tepki

29.09.2019 11:49 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye adlı yarışma programının 2017 yılı birincisi şarkıcı Dodan Özer'in Batman'da Kürtçe türkü söylediği sırada polis tarafından "Kürtçe türkü yasak olduğu" gerekçesiyle mikrofonun elinde alındığı iddia edildi. Olaya sosyal medyada tepki gösterilirken, Batman Valiliği iddiaları yalanladı.

Dodan Özer: Batman'da Kürtçe türkü söylerken şarkıcının elinden mikrofonun alındığı iddiasına tepki

Şarkıcı Dodan Özer'in Batman'da bir kafede "Ey Dilbere" türküsünü söylerken, mekana gelen polisler tarafından "Kürtçe türkü yasak olduğu" gerekçesiyle elinden mikrofonun alındığı iddia edildi. İddialara sosyal medya üzerinden tepki gösterilirken, Batman Valiliği iddiayı reddetti.

Batman Valiliği Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu söyledi.

Valilik açıklamasında, "Sosyal medyada "Batman 'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği" yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan işyerine uygulanan faaliyetten men işleminden ibarettir" denildi.

https://twitter.com/batmanvaliligi/status/1178069816638414849

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şarkıcı Dodan Özer'in Tanrıkulu, "hak ihlali" olarak nitelendirdiği bu durumu protesto etmek için Meclis'te söz konusu türküyü dinleteceğini de yazdı.

https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1178027404314497024

Twitter'da olay sonrası Dodan Özer ile polis olduğu iddia edilen bir kişi arasında geçen diyalogu gösteren kısa bir video dolaşıma girdi.

Videoda Dodan Özer'in, "Bana özür borcunuz var. Siz bir vatandaşsınız, ben de öyleyim. Sizin olduğu kadar benim de haklarım var. Sizin benim elimden mikrofonu çekmeye hakkınız yok" dediği görülüyor.

Olayın sosyal medya üzerinden yayılmasının ardından birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

https://twitter.com/RudawTurkce/status/1178039412363583488

https://twitter.com/kemalunerr/status/1177669822269800450

https://twitter.com/ismailsaymaz/status/1178222620199854080

Dodan Özer kimdir?

1978 yılında Muş'un Varto ilçesinde doğan Dodan Özer, 1997 yılından bu yana aktif olarak müzik alanında çalışmalar yapıyor.

Özer, 2017 yılında katıldığı O Ses Türkiye adlı yarışmada birinci olarak adını ülke geneline duyurdu.

Dodan Özer: Batman'da Kürtçe türkü söylerken şarkıcının elinden mikrofonun alındığı iddiasına tepki

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