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Dodge'dan iki model için kötü haber!

23.11.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil üreticisi Dodge, ilk elektrikli araçlarına yer açmak için 2024'te Charger ve Challenger modellerinin üretimini durduracak. Şirketin ilk elektrikli araç konsepti ise çok yakında ortaya çıkacak.

Dodge'dan iki model için kötü haber!

Elektrikli otomobil konusunda üreticilerin ne kadar ciddi olduğunu artık biliyoruz. Pek çok marka, elektrikli model planlarını bir bir devreye sokmaya başladı bile. En çok merak edilen ise Dodge'un elektrikli araç çağı için neler yapacağı. Bu konuda artık bir fikrimiz var.

DODGE'DAN ÜÇ MODEL GELİYOR

Dodge markasının CEO'su Tim Kuniskis, Motor Trend'e verdiği röportajda şirketin gelecek planına ışık tuttu. Kuniskis'in söylediklerine göre şirket, 2022'de ilk eMuscle konsept otomobilini görücüye çıkartacak, ardından bir plug-in hibrit araç ve gizemli bir üçüncü araç gelecek.

Yılda yarım milyon elektrikli araç üretecekler!Yılda yarım milyon elektrikli araç üretecekler!

CHARGER VE CHALLENGER'A VEDA

Dodge, ilk elektrikli araçlara yer açmak için ise 2024 yılında benzinle çalışan Charger sedan ve Challenger coupe'un üretimini durduracak.

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Dodge, temmuz ayında ana şirketi Stellantis'in elektrikli araç stratejisini kapsayan bir etkinliğinde 2024'te ilk elektrikli aracını üretme niyetini açıklamıştı.

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