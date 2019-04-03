Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna mazbatasını alarak göreve başladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi Belediye Başkanlığı seçimini tekrar kazanan mevcut Başkan Selim Tuna mazbatasını alarak yeni döneme başladı.

Mazbatasını almasının ardından açıklama yapan Başkan Tuna, Dodurgalılara seslendi. Başkan Tuna, Dodurga’yı daha da ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade ederek şunları dile getirdi:

"Beldemizde bir seçimi daha geride bıraktık. Hizmet için çıktığımız bu yolda sizlerin takdiri ile 2014 yılında devraldığımız bu kutlu görevi yine sizlerin takdiri ile devam ettireceğiz. Beldemiz tarihinde üst üste seçilen ilk Belediye Başkanı olmak, en yüksek oy oranı ve en yüksek oy farkı ile Belediye Başkanı olarak seçilmek şahsım adına ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bizlere duyduğunuz güven ve verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyorum.İlk etap olan çıraklık dönemimde yaptıklarımızla bize güven duydunuz ve ikinci etap olan kalfalık dönemini bize layık gördünüz, İnşallah bu güveninize layık olup daha çok çalışarak üçüncü etap olan ustalık dönemine siz halkım ile ulaşmak istiyoruz. İklimi sert insanı mert Dodurgamızı yeni doğanından en tecrübelisi ile hep birlikte daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden taşıyacağız. ’Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz’ diyor tüm halkımı saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum.’ dedi.



