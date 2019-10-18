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Dodurga CHP’de istifa depremi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 12:41 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde CHP Belde Başkanı ile birlikte aralarında eski belediye ve belde başkanlarının da olduğu çok sayıda partili istifa etti.Belde Başkanı Cengiz Üstün, istifalarla ilgili açıklamasında, gurur duyduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmek zorunda bırakıldıklarını açıkladı.

Dodurga CHP’de istifa depremi

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde CHP Belde Başkanı ile birlikte aralarında eski belediye ve belde başkanlarının da olduğu çok sayıda partili istifa etti.
Belde Başkanı Cengiz Üstün, istifalarla ilgili açıklamasında, gurur duyduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmek zorunda bırakıldıklarını açıkladı. İstifaların tek nedeninin Bozüyük Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Başkanı İhsan Esel ve üst yönetimi olduğunu belirten Üstün, "Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Belediye Başkan yardımcılarının Dodurga CHP belde örgütünü yok sayması, itibarsızlaştırmak istemesi, benim meclis üyelerim ve örgütümüz üzerinde kabullenmesi mümkün olmayan bir durum oluşturmuştur. Bilinmelidir ki benim ve meclis üyesi arkadaşlarımın hem örgütümüze hem de Dodurga halkına karşı sorumluluğumuz vardır. İstifamızın tek sebebi Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve süreci kabullenen Bozüyük CHP ilçe başkanı ile üst yönetimidir” dedi.
Belde Başkanı Cengiz Üstün ile birlikte eski Belde Belediye Başkanı Selim Temel, eski Belde Başkanları Ali Osman Oral ve Mustafa Tekin, 3 asil ve 3 yedek belediye meclis üyeleri ile 29 partili üyenin toplu olarak istifa ettiği açıklandı.

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