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Dodurga'daki seçimlerde aday oldu! Hiç oy alamadı: Oy vereceğini belirten birçok insan oldu; ama...

05.07.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde aday olan Demokratik Sol Parti (DSP) adayı Namık Kaya, sıfır oy aldı. Dodurga seçmeni olmadığı için kendisi de oy kullanamayan Kaya, "Oy vereceğini dile getiren birçok insan oldu; ama sonuçta sandıktan oy çıkmadı." diye konuştu.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü. Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan 2022'de sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga'nın belde statüsünün korunmasına ve belediye başkanlığı için seçim yapılmasına yönelik karar verildi. AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı ise seçimde oyların yüzde 87'sini alarak kazandı. DSP adayı Namık Kaya da oy alamadı.

SIFIR OY ALDI: BEN BÜTÜN İNSANLARA ULAŞTIM

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan DSP'li Namık Kaya, Çankırılı olduğunu, daha önce kentte DSP'den milletvekili adayı olduğunu ve o dönem seçim çalışmalarında Dodurga'da bulunduğunu söyledi. Belediye başkanlığı seçimine de Çankırılı ve Dodurga'yı bilen biri olarak DSP'dan katıldığını belirten Kaya, "Ben orada seçmen değilim, Ankara’da seçmenim dolayısıyla seçmen olmadığım için Dodurga’da oy kullanamazdım. O yüzden orada benim oyum yok. Ben bütün insanlara ulaştım. Hazırladığım broşürlerle projelerimi anlattım. Kendimi tanıttım. Oy vereceğini dile getiren birçok insan oldu; ama sonuçta sandıktan oy çıkmadı. Benim orada akraba, çevrem ve ailem olmadığı için oy kullanacak kimse olmadı" dedi.

'HEM ŞİKAYETÇİLER HEM OY VERDİLER'

Namık Kaya, AK Parti'nin yüzde 90'lar düzeyinde oy almasının beklenen bir şey olmadığını belirterek, "Son 10 gündür orada çalışıyoruz; akın akın otobüslerle insanlar geliyor. Özellikle İstanbul’da Dodurga seçmeni. Onlar Dodurga’daki seçimin kaderini değiştirdi. Dodurga’daki görüştüğümüz insanlar hayat pahalılığından şikayetçi; sonuçta hem şikayetçiler hem de AK Parti’ye yüzde 90 oy çıktı. Konuştuğumuz insanlar, bizden çok onlar hayat şartlarından ve pahalılığından yakınıyor. Dodurga geri kalmış bir yer. Bunu en çok oradaki insanlar söylüyor. Seçim sürecine girmeden önce Dodurga’ya gittiğimde meydanda önceden olmayan iş makinesi, kepçe, çöp aracı, otobüs orada halka gösterildi. Vatandaşa 'AK Parti burada kazanırsa bunlar sizindir' denildi" diye konuştu.

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'YABANCI GÖRÜLDÜM'

DSP'nin seçim yolculuğunda zayıf kalmadığını dile getiren Kaya, "Güzel bir yarış oldu. Diğer adaylarımız da katıldılar. Türkiye Değişim Partisi adayı, Memleket Partisi adayı, Deva Partisi’nin adayı oranın yerlisi. Onlara da görünür bir oy çıkmadı. Bizi biraz yabancı gibi gördüler. Dodurgalı olmadığım için yabancı görüldüm. Dodurga’nın sorunlarına en iyi çözümle giden aday bendim. Kazanan arkadaşımıza başarılar dileriz. Ben tekrar Dodurga’ya gideceğim. Zaman zaman orada olacağım. Oradaki halkla tekrar görüşeceğim. Dodurgalı değilim; ama Çankırılıyım dolayısıyla Çankırı’nın her yerindeki siyaset beni ilgilendiriyor. 3 defa Çankırı milletvekili adayı olarak seçime katıldım, Çankırı belediye başkanı adayı olarak katıldım. Çankırı’yı ve Çankırılıları seviyorum. Çankırı ile ilgili her yerde varım" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim Ankara
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Okuyucu Yorumları 84 yorum
sonrada açız derler beter olun
Turk milleti ac kalir vatanini satmaz. Insanlarda biliyorki ulkeyi duzluge cikartacak Tayyip Erdogan'dir. Muhalefet, Demirtaş a ozgurluk, kavalaya ozgurluk, fetoculere ozgurluk ten baska söylemi yok. Buyuksehirlerin hali ortada, kurulu duzeni yurutemediler. Insanlar kor degil.
akp ye oy veren aç da kalmaz memleketsizde kalmaz sen rahat sen ve gibiler daha da beter olacaksınız
Açız diyen sizsiniz.Ülkedegerçekten aç varsa tokların doymamasındandır.
bu ülkede aç yok
@berrin_2022 sen beter ol! Onlar demez sen dersin açız diye
@berrin_2022 insanlar kör değil ama siz körsünüz
daha kötü olsunlar
sende beter ol
Güzel espiri
kimsenin aç olduğu yok sadece hayat standartları alım gücü düştü o kadar sen her kızgınlıkla söylenenlere inanırsan hayal kırıklığı yaşarsın yilmaz ozdilin bu konu hakkında dusuncelerini okumanı tavsiye ederim
karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Yeni karakterler böyle maalesef.
Valla benim oyumdur ağam :D
@baris_1993_jbmjo oy olsa seninm oyunda sandıkta hiç oy yokmuş kardeş..

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