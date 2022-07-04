Dodurga nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan tebrik etti! Dodurga seçim sonuçları ne oldu?

Dodurga, 4 Temmuz 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peki Dodurga nerede? Dodurga seçim sonuçları ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

DODURGA NEREDE?

Dodurga, Çorum'un bir ilçesidir.

Dodurga; Çorum'a 45 kilometre, Osmancık'a 35 kilometre, İskilip'e 57 kilometre, Kargı'ya 65 kilometre, Oğuzlar'a 25 kilometre, Laçin'e 16 kilometre, Hamamözü'ne 25 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

1964 yılında Osmancık ilçesine bağlıyken belde belediyesi kurulan Dodurga, 9 Mayıs 1990'da ilçe olmuştur.

İlçede kapari, ayva, üzüm, ceviz, pirinç yetişmektedir. Linyit madeni bulunmaktadır.

Ayrıca Obruk barajı ve Kızılırmak ilçenin yakınlarında bulunmaktadır.

Dodurga tekrar ilçe statüsü kazandığı için belediye seçimleri yapıldı.

Seçimleri AK Parti adayı kazandı.

DODURGA SEÇİM SONUÇLARI NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum.

Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."



