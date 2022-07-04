HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dodurga nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan tebrik etti! Dodurga seçim sonuçları ne oldu?

Dodurga nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan tebrik etti! Dodurga seçim sonuçları ne oldu?

04.07.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dodurga, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı paylaşımın ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan seçimleri açık ara farkla, yüzde 87,02 ile kazanan AK Parti ve Cumhur İtifakı'nı tebrik etti ve sonuçların belde için hayırlı olmasını diledi. Peki Dodurga nerede? Dodurga seçim sonuçları ne oldu? İşte detaylar...

Dodurga nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan tebrik etti! Dodurga seçim sonuçları ne oldu?

Dodurga, 4 Temmuz 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peki Dodurga nerede? Dodurga seçim sonuçları ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Dodurga nerede, Dodurga seçim sonuçları ne oldu?

DODURGA NEREDE?

Dodurga, Çorum'un bir ilçesidir.

Dodurga; Çorum'a 45 kilometre, Osmancık'a 35 kilometre, İskilip'e 57 kilometre, Kargı'ya 65 kilometre, Oğuzlar'a 25 kilometre, Laçin'e 16 kilometre, Hamamözü'ne 25 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

1964 yılında Osmancık ilçesine bağlıyken belde belediyesi kurulan Dodurga, 9 Mayıs 1990'da ilçe olmuştur.

İlçede kapari, ayva, üzüm, ceviz, pirinç yetişmektedir. Linyit madeni bulunmaktadır.

Ayrıca Obruk barajı ve Kızılırmak ilçenin yakınlarında bulunmaktadır.

Dodurga tekrar ilçe statüsü kazandığı için belediye seçimleri yapıldı.

Seçimleri AK Parti adayı kazandı.

Dodurga nerede, Dodurga seçim sonuçları ne oldu?

DODURGA SEÇİM SONUÇLARI NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum.

Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Dodurga

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs ateş açılarak durdurulduKaçak göçmenleri taşıyan minibüs ateş açılarak durduruldu
Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen o fotoğraf mı?Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen o fotoğraf mı?
Koyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kamerada! İşte heyecan dolu o anlarKoyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kamerada! İşte heyecan dolu o anlar
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Çorum Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı! 1 göçmen hayatını kaybetti

'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı! 1 göçmen hayatını kaybetti

Ağrı'da yakalandı! Hepsi makatından çıktı...

Ağrı'da yakalandı! Hepsi makatından çıktı...

Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne müdahale!

Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne müdahale!

İngiliz televizyon yıldızı Bodrum'da kaza geçirdi!

İngiliz televizyon yıldızı Bodrum'da kaza geçirdi!

İsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözler

İsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.