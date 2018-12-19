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Doğu Ekspresi kış turizminin gözdesi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 08:01 | Son Güncelleme

Ankara'dan Kars'a 24 saatte varan Doğu Ekspresi kış turizminin en çok tercih edilen seçeneklerinden biri oldu. Turizme büyük katkı sağlayan TCDD'nin Doğu Ekspresi treni sayesinde yerli-yabancı binlerce insan benzersiz bir deneyim yaşıyor.

Ankara-Erzurum-Kars arası düzenlenen tren seferlerine özellikle 18-25 yaş arası gençler kısa süreli tatiller için tercih ediyor. Sarıkamış ve Palandöken kayak merkezlerinin de doluluk oranını etkileyen Doğu Ekspresi seferleri için satılan biletler günler öncesinden tükeniyor.

Biletler günler öncesinden tükeniyor

Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle popüler hale gelen Doğu Ekspresi kış mevsimin gelmesiyle birlikte turizme büyük oranda katkı sağlıyor. Ankara’dan Kars’a 24 saatte varan TCDD’nin Doğu Ekspresi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşmaya devam ediyor.
TCDD’nin Ankara-Erzurum-Kars arası düzenlediği Doğu Ekspresi tren seferlerine büyük ilgi görüyor. Özellikle 18-25 yaş arası gençlerin günübirlik veya 2 günlük hafta sonu tatili için gittiği Erzurum ve Kars, en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi.
Kış mevsiminin iyiden iyiye hissedildiği Kars ve Erzurum’da Doğu Ekspresiyle birlikte kış turizmi de canlandı. Sarıkamış Kayak Merkezi ve Palandöken Kayak merkezide Doğu Ekspresiyle birlikte bugün günlerde oldukça yoğun ilgi görüyor.
Yerli ve yabancı turistler, turizmi canlandırdığı gibi bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.
Biletleri günler öncesinden satışa çıkan trene bugünlerde 15 bin bilet talebi bulunuyor. Yolcular, Erzurum'a yaklaşırken sipariş ettikleri cağ kebaplarını, Erzurum Gar'daki 10 dakikalık molada satın alıyor.
Bazı yolcular ise trende yer bulamadıkları için Erzurum’dan kara ve hava yoluyla dönüş yaptıklarını ifade ettiler.
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Anahtar Kelimeler:
Doğu Ekspresi kış turizmi

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