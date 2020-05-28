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Doğa baharın gelişiyle canlandı! Kars'ta mest eden manzara

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2020 15:34 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yeri olan Kars'a ilkbahar geldi. Geç de olsa havaların ısınmasıyla canlanan doğa, görenleri mest etti. İşte Kars'ta baharın gelişiyle yaşanan görsel şölen...

Kente geç gelen ilkbaharda yayla ve meralar rengarenk örtüsüne büründü. Dereiçi Mahallesinde çiçek açan meyve ağaçları amatör fotoğrafçılar da cezbediyor.

Arpaçay ilçesinde yeşerip rengarenk çiçeklerle bezenen meralar ve yaylalarda otlaklara bırakılan at, tay, buzağı ve kaz yavruları güzel havanın tadını çıkardı.

Her tarafından rengarenk çiçek fışkıran doğa ve yeşeren meralarda otlatılan hayvanlar doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Amatör fotoğrafçılardan Berkan Dolapçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kars'a bahar geç geldi, bazı yerlerde çiçekler yeni açmaya başladı, biz de kendimizi doğaya attık. Kars çayının coşkulu suları kenarında fotoğraf çekmek çok güzel. Su ve çiçeklerin birleşimiyle güzel görüntüler çıktı." dedi.

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